с чего всё началось

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Общество Зеленский заявил, что у эвакуированных из Уханя нет симптомов ОРВИ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти подготовили для эвакуированных из китайского города Ухань безопасные условия пребывания в санатории в поселке Новые Санжары в Полтавской области.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Общество В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность» В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).

Общество МиГ-35 оснастят системой беспилотной посадки Систему хотят применить к МиГ-29М/М2 и МиГ-35. В ходе летных испытаний пилоты дали положительную оценку системе автоматической посадки.

Экономика «Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти» Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.

Происшествия Задержан президент Федерации хоккея Москвы В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.

Политика Глава минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая 20 февраля высказала желание провести две недели карантина с украинцами, эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019, покинула территорию санатория в Новых Санжарах меньше чем через сутки.

Политика МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».