Политика
РИА НовостиТурчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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с чего всё началось
В частности, Турчинов заявил, что выступал за введение в стране военного положения ещё в 2014 году, но его не поддержали, так как это не позволило бы провести в стране президентские выборы.RT на русском10:47
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Общество
Зеленский заявил, что у эвакуированных из Уханя нет симптомов ОРВИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти подготовили для эвакуированных из китайского города Ухань безопасные условия пребывания в санатории в поселке Новые Санжары в Полтавской области.
Происшествия
Петербурженка избила педагога на глазах у детей
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Общество
МиГ-35 оснастят системой беспилотной посадки
Систему хотят применить к МиГ-29М/М2 и МиГ-35. В ходе летных испытаний пилоты дали положительную оценку системе автоматической посадки.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Автоспорт
Боттас лидирует в третий день тестов
Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung.
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов
США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Космос
Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Экономика
«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»
Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.
Происшествия
Задержан президент Федерации хоккея Москвы
В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Политика
Глава минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая 20 февраля высказала желание провести две недели карантина с украинцами, эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019, покинула территорию санатория в Новых Санжарах меньше чем через сутки.
Политика
В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России
"Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал в среду Пристайко в Twitter.
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Политика
Пентагон призвал к «наступательной» стратегии в киберпространстве
Стратегия США в киберпространстве должна стать более «наступательной», заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Футбол
Гвардиола: никто не помогал «Манчестер Сити» побеждать все эти сезоны
Горжусь тем, чего нам удалось достичь вместе за эти годы. Никто не помогал нам побеждать все эти сезоны.
Политика
Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну
Суд приговорил Роджера Стоуна, знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Политика
Путин ответил на вопрос о сериале «Слуга народа»
Владимир Путин рассказал, что не смотрел сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.