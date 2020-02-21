с чего всё началось

Киев не объявляет войну Москве потому, что Россия - это "ядерное государство", пояснил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Турчинов объяснил, почему Украина не объявит войну России

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Общество Глава Минздрава Украины покинула санаторий с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Происшествия В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.

Общество Валерия создаст партию «Сильные женщины» Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.

Политика Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб.

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Шоу-бизнес Подарила свадебное платье сопернице Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.

Армия и оружие Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.

Экономика Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа Председатель украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не подписали в прошлом году договор на транзит газа из России в Европу через Украину, то в этом году стоимость энергоносителя была бы в три-четыре раза выше для украинцев.

Финансы Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".

Футбол Переход Рами в «Сочи» подтвердил агент Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Аделя Рами, сообщил, что его клиент перебрался в «Сочи».