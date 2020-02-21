Политика
Газета.RuТурчинов объяснил, почему Украина не объявит войну России
Киев не объявляет войну Москве потому, что Россия - это "ядерное государство", пояснил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
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с чего всё началось
В частности, Турчинов заявил, что выступал за введение в стране военного положения ещё в 2014 году, но его не поддержали, так как это не позволило бы провести в стране президентские выборы.RT на русском10:47
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Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
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Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом
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Общество
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
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Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
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Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб.
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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
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Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
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Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж
Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.
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Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
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Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» не проиграть «Монреалю»
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«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет
«Дочка» Сбербанка – компания Okko – представила свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка Okko Smart Box.
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Армия и оружие
Пуск зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом попал на видео
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Политика
В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России
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Политика
США ввели санкции против Rosneft Trading
Решение Вашингтона связано с продажей нефти из Венесуэлы.
Наука
В борьбе с диабетом поможет обильный завтрак
Экономика
Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа
Председатель украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не подписали в прошлом году договор на транзит газа из России в Европу через Украину, то в этом году стоимость энергоносителя была бы в три-четыре раза выше для украинцев.
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
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Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Аделя Рами, сообщил, что его клиент перебрался в «Сочи».
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Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
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США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.