Политика

Газета.RuГазета.RuТурчинов объяснил, почему Украина не объявит войну России

Киев не объявляет войну Москве потому, что Россия - это "ядерное государство", пояснил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
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с чего всё началось
В частности, Турчинов заявил
, что выступал за введение в стране военного положения ещё в 2014 году, но его не поддержали, так как это не позволило бы провести в стране президентские выборы.
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