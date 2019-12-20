Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Во время ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал решение Владимира Ленина передать УССР "исконно русские территории", которые не имели к Украине никакого отношения. По его словам, разбираться с такими "болевыми точками" приходится современной России.
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Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
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Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
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Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

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В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

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В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
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Япония одобрила строительство крупнейшего детектора нейтрино

Комитет правительства Японии окончательно одобрил выделение денег на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.
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Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
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Политика

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Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
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