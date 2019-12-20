Политика
РИА НовостиТурчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем
Во время ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал решение Владимира Ленина передать УССР "исконно русские территории", которые не имели к Украине никакого отношения. По его словам, разбираться с такими "болевыми точками" приходится современной России.
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Футбол
Стала известна зарплата Слуцкого в «Рубине»
Стали известны условия 5-летнего контракта нового главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в Москве
Ранее в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы на Лубянке два сотрудника ФСБ получили тяжёлые ранения.
Общество
В Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию
Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал постановление об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника во Францию, передает ТАСС.
Политика
Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным
Телеведущий Андрей Норкин назвал цирком поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
Футбол
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Наука
Япония одобрила строительство крупнейшего детектора нейтрино
Комитет правительства Японии окончательно одобрил выделение денег на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Политика
Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января
Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Общество
Дом ветеранов отремонтируют в Сочи после жалобы Путину
Дом, построенный в качестве социального жилья для ветеранов Великой отечественной войны, отремонтируют в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
Здоровье
Онкологи пожаловались на низкое качество российских препаратов
Качество российских лекарственных препаратов, которые используются в противоопухолевой и сопроводительной терапии, оставляет желать лучшего.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске
Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
Общество
«Роскосмос» предоставит американским астронавтам два места на «Союзах»
"Роскосмос" принял решение предоставить американски астронавтам два места на пилотируемых космических кораблях "Союз-МС" в 2020-2021.
Общество
В Зауралье снова «заморозят» тариф на электричество
Тариф на электричество в Зауралье не повысится с января следующего года.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
У SSJ100 «Аэрофлота» в Челябинске сломался двигатель
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, принадлежащий компании «Аэрофлот», не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем.