Политика
РИА НовостиТурчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем
Во время ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал решение Владимира Ленина передать УССР "исконно русские территории", которые не имели к Украине никакого отношения. По его словам, разбираться с такими "болевыми точками" приходится современной России.
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Политика
Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Политика
В Киеве предложили назвать сквер в честь стрелка с Лубянки
Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
В Волжском проверят школу, где учительница заклеила детям рты скотчем
Служебная проверка проводится в школе № 37 города Волжский Волгоградской области, где учительница второго класса заклеила рот ученикам скотчем, сообщили РИА Новости в региональном комитете образования.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Общество
Голикова объяснила разницу в зарплатах российских врачей
Разница в оплате труда врачей обусловлена различными порядками установления должностного оклада в регионах России.
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Происшествия
Силовики задержали трех кубанских полицейских при получении взятки
В пятницу, 20 декабря в Краснодарском крае при получении взятки был задержан майор полиции и двое его подчиненных.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Политика
20 декабря состоялось внеочередное заседание городской думы
По предложению принимавшего участие в заседания губернатора Анатолия Артамонова временно исполняющим обязанности городского головы был назначен Дмитрий Денисов.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Игры
Фанатский ремастер Dune II: Battle For Arrakis уже можно скачать
В группе «DUNE 2 в 3D» во ВКонтакте появилась играбельная сборка ремастера Dune II: Battle For Arrakis.
Энергетика
Больше некуда: в Европу сбрасывают рекордные объемы СПГ из США
Эксперты отмечают, что в Соединенных Штатах вводят новые мощности, а так как спроса на СПГ из США, например, в Азии нет, то его сбрасывают в Европе, еще сильнее обваливая цены.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Первый сезон сериала «Ведьма» вышел на стриминговом сервисе Netflix. Он доступен на сайте сервиса с 20 декабря.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Футбол
Байрамян из «Ростова» = позитив. Вырос в деревне, после свадьбы жил с родителями, ходит в театры и поедет в отпуск на поезде
«Ростов» собрал горячих ребят, которые захлопнули первую часть сезона гостевыми 4:1 со «Спартаком» и динамичным танцем Байрамяна с хлопками и приседаниями под армянский микс на песню «MI GNA» («Не уходи») дуэта Super Sako & Hayko.
Армия и оружие
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).