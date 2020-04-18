Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит". Об этом он сказал в ходе видеоконференции Киевского форума по безопасности.
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Турчинов назвал своим достижением создание «ракетного щита» Украины

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Александр Турчинов
Украинский политик
украинский политический и государственный деятель.
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