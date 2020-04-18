Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит". Об этом он сказал в ходе видеоконференции Киевского форума по безопасности.

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

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