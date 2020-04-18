Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит". Об этом он сказал в ходе видеоконференции Киевского форума по безопасности.

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 459

Политика Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19 Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. 4

Общество В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства Бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства. 149

Армия и оружие Черноморский флот отработал уничтожение кораблей условного противника «Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Чёрном море», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота. 9

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 2K

Происшествия В Воронежской области за сутки коронавирус подтвердили у 19 человек Воронеж, 17 апреля 2020, 11:27 — REGNUM У 19 человек подтверждено заражение коронавирусом за последние сутки в Воронежской области, об этом сообщили 17 апреля в региональном оперштабе. 32

Экономика Российскому бизнесу дадут деньги на выплату зарплат Полученные от государства средства могут быть направлены на то, чтобы сохранить уровень оплаты труда, выплатить зарплаты в этом и следующем месяце, отметил президент. 4,1K

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,5K

Общество Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну. 2,1K

Общество Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. 272

Транспорт В Петербурге могут ввести пропускной режим «Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима. 935