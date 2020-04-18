Армия и оружие
Газета.RuТурчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Для меня личным приоритетом было построение ракетного щита нашей страны, ракетная программа. Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию.
— Александр Турчинов, украинский политикРИА Новости вчера в 21:09
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