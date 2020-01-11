Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Общество В США выловили окуня весом 158 кг Американский рыбак поймал 158-килограммового окуня возле побережья Флориды. Джейсон Бойл свою добычу опубликовал на странице в Instagram.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Политика WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.

Политика Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Общество Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.

Экономика Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.

Армия и оружие Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.

Экономика Российские банки отказываются от POS-кредитования Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.