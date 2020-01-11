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РБКТурчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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