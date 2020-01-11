Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 января.

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

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