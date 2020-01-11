Политика
ИзвестияТурчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 января.
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Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Космос
NASA назначило дату запуска корабля Cygnus к МКС
Происшествия
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа.
Армия и оружие
Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных
Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Армия и оружие
Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море
Российский военный корабль "агрессивно" приблизился к американскому эсминцу USS Farragut, когда тот находился в северной части Аравийского моря.
Авто
В московском автосалоне продают «Волгу» за 8,5 млн рублей
В одном из автосалонов Москвы выставлен на продажу редчайший ГАЗ-23 по рекордной цене: «Волга», разработанная специально для КГБ и других советских спецслужб, оценивается в 140 000 рублей (порядка 8 500 000 рублей).
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Технологии
Робокот MarsCat стал доступен для продаж в Китае
Китайские изобретатели представили уникального робокота за 700 долларов, который распознает голос хозяина и меняется в зависимости от его поведения.
Футбол
«Крылья Советов» не могут договориться с «Локомотивом» по трансферу Лысова
Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» пытаются договориться с «Локомотивом» о переходе в самарский клуб 21-летнего защитника Михаила Лысова.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая впервые показала двухмесячную дочку
Ирина Слуцка впервые показала публике младшую дочь. Спортсменка опубликовала трогательное фото со спящей малышкой.
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Политика
В Иране начались антиправительственные акции протеста
Шоу-бизнес
«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске
Общество
Сыгравшего «Джокера» Хоакина Феникса арестовали на демонстрации
Одним из участников акции стал исполнивший роль Джокера в одноимённом фильме актёр Хоакин Феникс.
Футбол
Алдонин войдет в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо»
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин войдет в тренерский штаб «Торпедо», сообщает «Чемпионат».
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету
Политика
Иранская ракета взорвалась под кабиной пилотов украинского «Боинга»
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Армия и оружие
В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Кино
Новый герой появится в седьмом сезоне сериала «Сваты»
Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.