Политика
ИзвестияТурчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 января.
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Политика
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Политика
В РФ отметили долю ответственности США за уничтожение самолета в Иране
Алексей Пушков отметил, что, разбираясь в обстоятельствах трагедии, связанной со сбитым в Иране украинским пассажирским самолетом, следует также учитывать условия, в которых произошла катастрофа.
Политика
Владимир Путин выступил за бессрочный закон об особом статусе Донбасса
Президент подчеркнул, что в рамках диалога с канцлером Германии тщательно обсуждалась ситуация на Донбассе.
Политика
Парламентарии Ирака сообщили о консультациях с Россией по покупке Багдадом С-400
Власти Ирака рассматривают возможность приобретения у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и проводят соответствующие консультации с российской стороной.
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада на Кубке вызова МХЛ
Политика
Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине
На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского восхитила фанатов нарядом с глубоким декольте
Наследница знаменитого российского актёра театра и кино Михаила Боярского Екатерина предстала перед публикой в откровенном наряде.
Политика
В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Происшествия
Актриса Бочкарева признала вину в деле о хранении кокаина
Футбол
Обамейанг извинился за жесткий фол, из-за которого был удален с поля
На 65-й минуте матча 22-го тура АПЛ габонец совершил грубый фол, за что получил красную карточку, а Майер покинул поле из-за травмы.
Кино
СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»
Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Общество
СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Общество
Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Политика
В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Политика
Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина
На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео
Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
Хоккей
«Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине
Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Политика
Иранская ракета взорвалась под кабиной пилотов украинского «Боинга»
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает пресс-служба «Столото».
Политика
Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России
Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники.