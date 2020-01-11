Политика

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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 января.
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Александр Турчинов
За сбитый украинский Boeing должно отвечать не только руководство Ирана, но и Россия… руководство России в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран как своего стратегического партнёра, но и дезинформировать международное сообщество.
— Александр Турчинов, украинский политикRT на русском 12:31

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