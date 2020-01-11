Политика
ИзвестияТурчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 января.
Читать в источнике
Оценить1133
За сбитый украинский Boeing должно отвечать не только руководство Ирана, но и Россия… руководство России в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран как своего стратегического партнёра, но и дезинформировать международное сообщество.
— Александр Турчинов, украинский политикRT на русском 12:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Футбол
«Челси» разгромил «Бернли» в АПЛ
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Авто
Toyota презентовала полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris
Новинкой стал хот-хэтч Toyota GR Yaris с полным приводом и двигателем мощностью 260 лошадиных сил.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Авто
В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Политика
В Иране начались антиправительственные протесты
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу
Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
Финансы
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Спорт
Россия проиграла Венгрии в первом матче чемпионата Европы по гандболу
Сборная России по гандболу стартовала с поражения на чемпионате Европы среди мужских команд.
Культура
Назван лучший турецкий актер нового сезона
Политика
Президент Ирана попросил прощения у Украины
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за сбитый украинский самолет Boeing 737-800.
Политика
Иранская ракета взорвалась под кабиной пилотов украинского «Боинга»
Гаджеты
Представлен первый ноутбук с семью экранами
Компания Expanscape объявила о создании первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Они имеют различные диагонали и разрешение.
Биатлон
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась победой сборной Норвегии.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Политика
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Власти Ирана заявили о том, что украинский Boeing, потерпевший крушений в Тегеране, был случайно сбит ракетой, поскольку пролетал над важным военным объектом.
Энергетика
Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию
В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс".
Единоборства
Макгрегор: победил бы Серроне даже с гриппом
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Авто
Subaru представила версию Forester с неприличным названием
На постаменте полное название звучит так: Forester Ultimate Customised Kit Special edition. Заглавные буквы почему-то были выделены жирным.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Политика
Соратник Порошенко: Зеленский оказался в глупом положении в связи со смертью султана Омана
Султан Омана Кабус бен Саид аль Саид своей гибелью поставил в крайне неудобное положение президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявлял, что прилетел на Аравийский полуостров с целью переговоров на высшем уровне.
Здоровье
Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Армия и оружие
Новые российские вертолетоносцы получат имена «Мистралей»
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".