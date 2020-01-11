Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет

Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Иранские авиационные власти поначалу отрицали, что Boeing 737 был сбит ракетой. Тем не менее, сегодня утром Генштаб страны признал, что самолет сбили.
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Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет

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Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
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Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

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Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России

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Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси

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Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
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