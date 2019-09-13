Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией

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