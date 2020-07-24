Политика
Lenta.ruТурчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Слово и Дело 07:23
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон выразил восхищение тем, каким получается «Аватар 2», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:13
Общество
Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции
Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
ФАН 12:47
Общество
Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:34
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
США и РФ проведут в Вене консультации по контролю над вооружениями
Напомним, 22 июня в Вене состоялся первый раунд двусторонних консультаций по вопросам стратегической стабильности с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Аргументы и Факты 14:05
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 07:30
Религия
В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз
В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
Коммерсантъ 07:56
Общество
С 25 июля разрешена работа ресторанов и кафе в Калининграде
«Остаются закрытыми рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенные в торговых центрах и комплексах, однако не ограничивается работа их летних террас», - добавили в правительстве.
Каскад 12:00
Политика
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
РИА Новости 13:13
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала фанатам о своем диагнозе
Телеведущая Лера Кудрявцева нередко делится со своими фанатами событиями, происходящими в ее жизни.
OvideO.ru 13:30
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Происшествия
В Москве охранник избил водителя скорой помощи
В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы.
ТВ Центр 14:01
Общество
В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса
Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 13:01
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Согласно словам актера Льюиса Тана, уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Kombat точно не уступит оригиналу.
ToDay News Ufa вчера в 08:57
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
Происшествия
Российская журналистка пожаловалась на угрозы убийством
Главный редактор портала «Даптар», посвященного жизни женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина пожаловалась на то, что ей поступили угрозы убийством.
Lenta.ru 13:51
Авто
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
Новый вседорожник Haval под названием Haval DaGou "Большая собака" презентовали на автосалоне в Чэнду, который накануне распахнул свои двери.
Новые автомобили 12:18
Общество
В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике
Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника.
Поступи Онлайн 04:43
Шоу-бизнес
Дочь Марины Александровой красотой пошла в маму
Марина Александрова рассказала о забавном случае с дочерью Екатериной.
Комсомольская правда 13:00
Футбол
РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ.
РИА Новости 06:37
Наука
Обнаружены учеными эффективные антитела против коронавируса
Американские ученые обнаружили набор эффективных антител против коронавируса, которые способны предотвратить риск заражения.
МедиаПоток 05:36
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28