Политика

Lenta.ruLenta.ruТурчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Пушков высмеял готового штурмовать Крым Турчинова

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В РФ усомнились в психическом здоровье Турчинова после слов о желании штурмовать Крым

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Пушков высмеял готового «штурмовать Крым» Турчинова

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Бывший глава Украины выразил готовность лично штурмовать Крым

URA.Ru14:26

Турчинов заявил, что готов лично штурмовать Крым

РЕН ТВ12:02

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Lenta.ru11:51
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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Гаджиев: Емельяненко вообще ничего не показал в бою с Исмаиловым

Газета.Ru 15:58
Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
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Общество

Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах

Несколько женщин обвинили журналиста Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах.
Газета.Ru 14:38
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Общество

Росавиация рассказала о возобновлении рейсов с тремя странами

В Росавиации рассказали о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.
RT на русском 15:42
Армия и оружие

Иран подал жалобу из-за перехвата самолета американским истребителем

Тегеран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) из-за того, что американский истребитель 23 июля перехватил иранский пассажирский лайнер, уведомила организация.
Газета.Ru 04:45
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
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Общество

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52
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Наука

Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Политика

США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
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Общество

Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького

Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС 14:33
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Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

Известия 10:18
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Общество

В Пензенской области смягчили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введенные ранее ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, учреждений образования, санаторно-курортной сферы и сферы детского отдыха, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
РИА Новости 15:56
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Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

Lenta.ru 14:40
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Кино

Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»

Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
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Политика

Суд закрыл дело против Зеленского из-за нарушений в декларации

Суд в Киеве закрыл административное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского из-за несвоевременного внесения изменений в декларацию о доходах, передает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Аргументы и Факты 15:50
Армия и оружие

Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Театром боевых действий могли стать воды вокруг греческого островка Кастелоризо, расположенного всего в трех километрах от турецкого побережья.
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Космос

Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году

ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС 22 июля в 06:27
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Общество

В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима

В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.
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Наука

Из-за пандемии коронавируса значительно уменьшился сейсмический шум

Из-за пандемии коронавирусной инфекции на Земле произошло рекордное снижение уровня шума, издаваемого человеческой деятельностью.
Discover24 06:07
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Происшествия

В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи

В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
RT на русском 15:56
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Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
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Финансы

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
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Политика

Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам

Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах" выборов.
РИА Новости 13:34
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Политика

Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля

Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
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Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
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Общество

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Александр Турчинов
Украинский политик
украинский политический и государственный деятель.
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