Политика
Lenta.ruТурчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Здоровье
В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 08:27
Здоровье
Гастроэнтеролог Лупанова оценила пользу супа в рационе россиян
Врач-гастроэнтеролог высшей категории Валентина Лупанова сообщила о важности супов в питании и рассказала о возможных угрозах первого блюда для здоровья человека.
Народные новости 04:50
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета вчера в 11:52
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Общество
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.
ТАСС вчера в 16:31
Происшествия
Полиция просит арестовать трех участников межнациональной драки в Москве
Правоохранители просят арестовать трех участников межнациональной массовой драки на юго-востоке Москвы.
Газета.Ru 08:51
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
Общество
Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем
Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
Комсомольская правда 05:13
Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru вчера в 22:07
Футбол
«Интер» попытается приобрести Месси в 2021 году
Миланский "Интер" попробует достичь договоренности о переходе футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси в 2021 году, сообщает Sport Mediaset.
РИА Новости 07:35
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news вчера в 15:59
Общество
Пентагон пообещал раскрыть собранные данные об НЛО
Специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Пентагоне раскроет часть собранных данных.
РБК 07:41
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Здоровье
Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки рассказал, что заражение коронавирусной инфекцией гораздо проще предотвратить, чем потом вылечиться от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 07:56
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22