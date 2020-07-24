Политика

Lenta.ruLenta.ruТурчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Алексей Пушков
Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 14:46

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В Совфеде оценили психическое здоровье «штурмующего Крым» Турчинова

Телеканал 360°вчера в 18:11

Пушков осадил готового штурмовать Крым украинского политика

URA.Ruвчера в 17:49

В Совфеде оценили психическое здоровье «штурмующего Крым» Турчинова

Lenta.ruвчера в 16:49

Турчинов заявил о готовности «в первых рядах» штурмовать Крым

РБКвчера в 16:27

Пушков высмеял готового штурмовать Крым Турчинова

Известиявчера в 15:32

Пушков высмеял «псевдогероизм» Турчинова

Взгляд.рувчера в 15:15

Пушков высмеял готового «штурмовать Крым» Турчинова

РИА Новостивчера в 14:46
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Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

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Общество

В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей

Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
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Футбол

Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу главы ДС РФС Виктора Кашшаи.
CT news вчера в 15:19
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GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
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Общество

Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
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Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

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Технологии

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
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Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
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Армия и оружие

В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов

По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД.
Нур вчера в 02:43
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Киберспорт

В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
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Экономика

Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:24
Наука

Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

РБК вчера в 11:50
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Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
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Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
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Общество

В Тульской области от коронавируса скончались еще 5 пациентов

За последние сутки в Тульской области скончались еще 5 пациентов с подтвержденным COVID-19.
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Ведущий «Поле чудес» выпустит книгу об участии в Чеченской войне

Известный российский ведущий передачи "Поле чудес" Леонид Якубович поделился информацией об участии в Чеченской войне.
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Политика

Джонсон поручил военным подготовиться к четырем зимним бедствиям

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных подготовиться к четырем угрожающим стране бедствиям, пишет 23 июля Daily Mail.
Известия 23 июля в 20:10
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Армия и оружие

Ереван призывает Азербайджан отказаться от применения силы

«Азербайджан должен публично отказаться от применения силы и предпринять заслуживающие доверия шаги для прекращения антиармянской риторики», – добавил он.
Независимая газета 23 июля в 12:36
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Наука

Физики впервые измерили время туннелирования атома

N+1 22 июля в 11:00
Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
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Наука

5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи

Коротким сексом ученые называют половой акт длительностью 1–2 минуты, нормальным — 3–7 минут, а хороший (у них оптимальный) — 7–13 минут.
НГС вчера в 22:30
Игры

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
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Авто

Toyota объявила цены на кроссовер Venza 2021 года

Кроме LE американские дилеры предлагают Toyota Venza еще в двух комплектациях: средняя XLE стоимостью 37120 долларов (2,6 млн руб.) и топовая Limited по цене в 43000 долларов (свыше 3 млн руб.) Как сообщает издание 32cars.ru, новый кроссовер является соплатформенным братом гибридного RAV4.
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Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

На 24 июля в России медики обнаружили около 800,9 тыс. носителей коронавирусной инфекции.
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Кино

Кинотеатры Москвы откроются 1 августа комедиями и семейными фильмами

После открытия кинотеатров зрителей ждут комедии, семейные картины и авторское кино, а также спецпрограммы и ретроспективы.
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Гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим мячом РПЛ в июле

Sports.ru 02:13
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Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Ведомости 23 июля в 22:44
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В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта

В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста вчера в 12:27
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Александр Турчинов
Украинский политик
украинский политический и государственный деятель.
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