Политика
Lenta.ruТурчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 14:46
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Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Коммерсантъ вчера в 17:51
Общество
В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей
Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Футбол
Дюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
Руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу главы ДС РФС Виктора Кашшаи.
CT news вчера в 15:19
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Армия и оружие
В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов
По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД.
Нур вчера в 02:43
Киберспорт
В Dota 2 вышла Immortal Treasure II
Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru 02:12
Экономика
Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:24
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
РБК вчера в 11:50
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Общество
В Тульской области от коронавируса скончались еще 5 пациентов
За последние сутки в Тульской области скончались еще 5 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Тульская пресса вчера в 04:00
Культура
Ведущий «Поле чудес» выпустит книгу об участии в Чеченской войне
Известный российский ведущий передачи "Поле чудес" Леонид Якубович поделился информацией об участии в Чеченской войне.
Народные новости 04:07
Политика
Джонсон поручил военным подготовиться к четырем зимним бедствиям
Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных подготовиться к четырем угрожающим стране бедствиям, пишет 23 июля Daily Mail.
Известия 23 июля в 20:10
Армия и оружие
Ереван призывает Азербайджан отказаться от применения силы
«Азербайджан должен публично отказаться от применения силы и предпринять заслуживающие доверия шаги для прекращения антиармянской риторики», – добавил он.
Независимая газета 23 июля в 12:36
Наука
Физики впервые измерили время туннелирования атома
N+1 22 июля в 11:00
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
Наука
5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи
Коротким сексом ученые называют половой акт длительностью 1–2 минуты, нормальным — 3–7 минут, а хороший (у них оптимальный) — 7–13 минут.
НГС вчера в 22:30
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Авто
Toyota объявила цены на кроссовер Venza 2021 года
Кроме LE американские дилеры предлагают Toyota Venza еще в двух комплектациях: средняя XLE стоимостью 37120 долларов (2,6 млн руб.) и топовая Limited по цене в 43000 долларов (свыше 3 млн руб.) Как сообщает издание 32cars.ru, новый кроссовер является соплатформенным братом гибридного RAV4.
SpeedMe 02:49
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
На 24 июля в России медики обнаружили около 800,9 тыс. носителей коронавирусной инфекции.
Evo-rus.com 01:35
Кино
Кинотеатры Москвы откроются 1 августа комедиями и семейными фильмами
После открытия кинотеатров зрителей ждут комедии, семейные картины и авторское кино, а также спецпрограммы и ретроспективы.
Интерфакс 04:17
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости 23 июля в 22:44
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста вчера в 12:27