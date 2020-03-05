Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии

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