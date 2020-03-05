Армия и оружие
РИА НовостиТурции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
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Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Хоккей
«Йокерит» официально отказался от участия в плей-офф КХЛ
Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2, а в четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина должен был встретиться с санкт-петербургским СКА.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Общество
СМИ: Яценюка в маске под руки доставили в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
Общество
Бывший футболист сборной России вступился за Терешкову
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, ныне играющий в составе «Рубина», выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
Политика
Посольство России в Киеве обстреляли из ракетницы
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, сообщили СМИ.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Политика
В Москве сегодня пройдут пикеты с требованием к КС признать незаконными разработанные поправки в Конституцию
Активисты намерены выйти к представительству КС в Москве на Новой площади – сказал «Эху» член Комитета протестных действий, журналист Александр Рыклин.
Футбол
Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.
Общество
В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны
Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
Происшествия
Четверо подростков напали на 15-летнюю девушку в Петербурге
Недалеко от станции метро «Рыбацкое» в Невском районе Санкт-Петербурга неизвестные напали на 15-летнюю девушку.
Общество
Илон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса
Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
Эстония закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса
С 17 марта Эстония вводит пограничный контроль и закрывает границы для иностранцев, написал премьер-министр республики Юри Ратас в Facebook.
Здоровье
В Минздраве рассказали о последствиях употребления алкоголя при гриппе
Употребление алкоголя при симптомах гриппа или простуды негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности, может спровоцировать тахикардию или аритмию.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
Политика
Захарова ответила на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Кино
Marvel приостановила производство сериалов «ВандаВижен» и «Локи»
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Энергетика
Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти
Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.