Политика
News.ruТурции могут отказать во вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии
Депутат немецкого бундестага Флориан Хан (Florian Hahn) от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), комментируя изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, заявил, что происходящее является «провокацией общей европейской культуры».
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Наука
В материнском молоке обнаружены антитела против коронавируса
В грудном молоке переболевших COVID-19 женщин обнаружены антитела к коронавирусу.
РЕН ТВ 17:48
Общество
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ 17:52
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 10 июля в 05:40
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra 10:31
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Режиссер Александр Сокуров поделился мнением о президенте России Владимире Путине, рассказав, насколько тот осведомлен о ситуации в стране, включая воровство среди олигархов.
Lenta.ru 08:44
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
Футбол
«Спартак» сохранил прописку в РПЛ за два тура до окончания сезона
Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.
Вести.Ru 16:41
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Футбол
«ПСЖ» провел первый матч с марта, разгромив «Гавр» со счетом 9:0
«ПСЖ» в товарищеском матче разгромил «Гавр» (9:0). По два гола забили форварды Мауро Икарди, Неймар, а также хавбек Пабло Сарабия, по одному забитому голу у Килиана Мбаппе, Идрисса Гуйе и Арно Муинга.
Metaratings 16:26
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Армия и оружие
Назван способный сдержать флот НАТО российский корабль
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Андмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после модернизации превратится в плавучую крепость, способную сдержать флот НАТО, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.
Известия 19:08
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Как сообщают «Народные новости», всеми любимый телевизионный серила «Сваты» запускает новый сезон без участия двух персонажей.
CT news 17:40
Армия и оружие
В Китае рассказали, как Россия может победить США в войне
Ferra вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
Здоровье
Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", какие продукты могут вызвать анафилактический шок.
РИА Новости 18:11
Общество
Астролог назвала знаки зодиака, которых ждет финансовый успех в июле
Астролог Татьяна Орлова сообщила, что людей трех знаков зодиака ждет финансовых успех во второй половине июля.
ФАН 03:38
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru 00:19
Общество
Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19
Представляется маловероятным, что полностью эффективная вакцина против коронавирусной инфекции появится в 2021 году, заявил эпидемиолог и член Научного совета при минздраве Франции Арно Фонтане.
РИА Новости 16:56