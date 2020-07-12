Депутат немецкого бундестага Флориан Хан (Florian Hahn) от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), комментируя изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, заявил, что происходящее является «провокацией общей европейской культуры».

Турции могут отказать во вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии

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