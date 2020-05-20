Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТурции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). В декабре 2019-го государственная газовая компания Botas купила 30 партий СПГ с поставками до марта, а ранее — 70 с поставками в 2020-2023 годах.
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Заграница не поможет: почему российский газ оказался не нужен

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Турция в семь раз сократила поставки российского газа

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Российский газ в Турции перестал быть востребованным

Газета.Ru06:29

Турции оказался не нужен российский газ

Lenta.ru04:02
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Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Общество

Детские лагеря в РФ могут открыться 1 июля

Рекомендации по организации работы лагерей уже готовит Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения.
Интерфакс 07:13
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Армия и оружие

В России создали материал для маскировки военной техники под сугробы

Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.
Известия 17 мая в 02:29
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Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

Известия 07:16
Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Армия и оружие

МИД РФ считает опасными заявления США о ядерном оружии в Польше

Москва, 19 мая 2020, 15:57 — REGNUM Заявления США о возможном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу носят опасный характер, они обостряют отношения России и НАТО.
REGNUM вчера в 08:57
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Авто

«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения

В автоконцерне «КамАЗ» сообщили о старте реализаций тягача КамАЗ-54901. Как стало известно, это дебютная модель нового семейства грузовиков.
Дни24 08:03
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Здоровье

В Петербурге начали клинические испытания препарата от коронавируса

По данным компании, изначально "Левилимаб" был разработан для лечения ревматоидного артрита, однако доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования.
ТАСС 06:46
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Политика

Путин поручил загрузить Севморпуть рыбой с Дальнего Востока

Владимир Путин поддержал идею о запуске регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути.
РБК 08:42
Общество

Радий Хабиров рассказал, когда ослабит режим самоизоляции в Башкирии

Во время встречи с волонтёрами глава республики рассказал, что первые серьёзные послабления режима самоизоляции в республике могут начаться уже 1 июня.
Телеканал UTV 07:56
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Экономика

Прогноз: миграция в Москву может ускориться на фоне пандемии

В агентстве считают, что «значительный экономический спад в России (Baa3 стабильный) в результате пандемии коронавируса и падение цен на нефть приведет к ускорению миграционных потоков из ряда менее экономически развитых регионов в течение следующих нескольких лет».
REGNUM 08:23
Общество

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

РИА Новости вчера в 04:59
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Здоровье

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 18 мая в 09:05
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Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Общество

Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов

Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
ТАСС 05:42
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Автоспорт

В Ф1 отреагировали на решение британских властей

Руководство Формулы 1 отреагировало на решение властей Великобритании отказаться от исключения для гонщиков и сотрудников команд от обязательного 14-дневного карантина даже при том, что этап пройдёт на закрытом для посторонних автодроме.
F1news.ru вчера в 07:22
Армия и оружие

Торт со снотворным: как идеальный пилот угнал МиГ-29

20 мая 1989 года капитан Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию. Жизнь Александра Зуева шла, как по маслу.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Гаджеты

Apple может не включить наушники EarPods в комплект с iPhone 12

Согласно прогнозу аналитика TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple может не включить наушники EarPods в комплект поставки со смартфоном iPhone 12.
3DNews 06:54
Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
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Энергетика

Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»

Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
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Кино

Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова

News.ru 08:15
Общество

Глава пилотируемых программ NASA ушёл в отставку

Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул занимаемый пост.
News.ru 06:49
Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

"В Оренбургской области по подозрению в получении взятки задержан глава Светлинского района Виктор Владимирович Тараканов", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 14:02
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Экономика

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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