Энергетика
Lenta.ruТурции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). В декабре 2019-го государственная газовая компания Botas купила 30 партий СПГ с поставками до марта, а ранее — 70 с поставками в 2020-2023 годах.
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Комментарии
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
Детские лагеря в РФ могут открыться 1 июля
Рекомендации по организации работы лагерей уже готовит Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения.
Интерфакс 07:13
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Армия и оружие
В России создали материал для маскировки военной техники под сугробы
Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.
Известия 17 мая в 02:29
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Армия и оружие
МИД РФ считает опасными заявления США о ядерном оружии в Польше
Москва, 19 мая 2020, 15:57 — REGNUM Заявления США о возможном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу носят опасный характер, они обостряют отношения России и НАТО.
REGNUM вчера в 08:57
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
В автоконцерне «КамАЗ» сообщили о старте реализаций тягача КамАЗ-54901. Как стало известно, это дебютная модель нового семейства грузовиков.
Дни24 08:03
Здоровье
В Петербурге начали клинические испытания препарата от коронавируса
По данным компании, изначально "Левилимаб" был разработан для лечения ревматоидного артрита, однако доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования.
ТАСС 06:46
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Политика
Путин поручил загрузить Севморпуть рыбой с Дальнего Востока
Владимир Путин поддержал идею о запуске регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути.
РБК 08:42
Общество
Радий Хабиров рассказал, когда ослабит режим самоизоляции в Башкирии
Во время встречи с волонтёрами глава республики рассказал, что первые серьёзные послабления режима самоизоляции в республике могут начаться уже 1 июня.
Телеканал UTV 07:56
Экономика
Прогноз: миграция в Москву может ускориться на фоне пандемии
В агентстве считают, что «значительный экономический спад в России (Baa3 стабильный) в результате пандемии коронавируса и падение цен на нефть приведет к ускорению миграционных потоков из ряда менее экономически развитых регионов в течение следующих нескольких лет».
REGNUM 08:23
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:59
Здоровье
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 18 мая в 09:05
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Общество
Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов
Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
ТАСС 05:42
Автоспорт
В Ф1 отреагировали на решение британских властей
Руководство Формулы 1 отреагировало на решение властей Великобритании отказаться от исключения для гонщиков и сотрудников команд от обязательного 14-дневного карантина даже при том, что этап пройдёт на закрытом для посторонних автодроме.
F1news.ru вчера в 07:22
Армия и оружие
Торт со снотворным: как идеальный пилот угнал МиГ-29
20 мая 1989 года капитан Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию. Жизнь Александра Зуева шла, как по маслу.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Гаджеты
Apple может не включить наушники EarPods в комплект с iPhone 12
Согласно прогнозу аналитика TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple может не включить наушники EarPods в комплект поставки со смартфоном iPhone 12.
3DNews 06:54
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Общество
Глава пилотируемых программ NASA ушёл в отставку
Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул занимаемый пост.
News.ru 06:49
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
"В Оренбургской области по подозрению в получении взятки задержан глава Светлинского района Виктор Владимирович Тараканов", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 14:02
Экономика
ФАС: цены на маски в России стабилизировались
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02