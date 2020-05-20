Энергетика
Lenta.ruТурции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). В декабре 2019-го государственная газовая компания Botas купила 30 партий СПГ с поставками до марта, а ранее — 70 с поставками в 2020-2023 годах.
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Комментарии
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
Общество
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 504 человека
Снято с наблюдения за последние сутки 102 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 139 762, 4 509 за последние сутки.
Kursk.com 03:45
Единоборства
Фрэнсис Нганну дал прогноз на бой с Джоном Джонсом
FightTime.ru 01:43
Экономика
Минтруд: власти не рассматривали раздачу денег из ФНБ гражданам России
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что руководством РФ не рассматривался вариант стабилизации экономической ситуации в РФ с помощью раздачи денег гражданам России из Фонда национального благосостояния, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18 мая в 20:15
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс вчера в 16:38
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Политика
Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным
Президент Украины Владимир Заленский в ходе пресс-конференции по случаю первого года президентства ответил на вопрос о диалоге в президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04:17
Происшествия
В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
Экономика
Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели.
РБК 03:00
Технологии
В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»
В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
Evo-rus.com вчера в 15:17
Общество
Вещевые рынки могут открыть в Воронежской области
В Воронежской области в ближайшие несколько дней могут принять решение о полноценном запуске офисов МФЦ, а также о возобновлении работы торговых объектов площадью до 400 кв. м, вещевых ярмарок и рынков.
Обозреватель Врн 18 мая в 04:56
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Происшествия
В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску
Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
Игры
Новая часть Saints Row выйдет не раньше апреля следующего года
На основе документа можно сделать вывод, что до апреля 2021 года следующая часть Saints Row не выйдет.
3DNews 04:40
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Политика
Зеленский: «Мы не стреляем по украинцам в Донбассе»
Зеленский заявил, что его обещание «просто прекратить стрелять» не означает, что ВСУ не будут вести огонь в ответ на обстрелы.
REGNUM 04:36
Политика
Гордон делал интервью со Стрелковым и Поклонской для спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что делал интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым по заданию украинских спецслужб.
Pravda.Ru вчера в 06:15
Общество
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
Шоу-бизнес
Чиновник из Совета Федерации признал ребенка Марии Порошиной
Поскольку отец ребенка был неизвестен, то прессе была подкинута информация о неком испанце, с которым у Марии был страстный роман.
Paparazzi.ru 04:09
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26