Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.

Турция анонсировала визит военной делегации из России в Анкару

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