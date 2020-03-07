Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руТурция анонсировала визит военной делегации из России в Анкару

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.
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Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России

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