Армия и оружие
Взгляд.руТурция анонсировала визит военной делегации из России в Анкару
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.
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Иван Телегин после развода с Пелагеей перестал скрывать новый роман
Нападающий клуба КХЛ ЦСКА и игрок сборной РФ Иван Телегин перестал скрывать отношения с бизнесвумен Марией Гончар.
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Sony привезла в Россию новейшие модели умных телевизоров
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
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Вы принесёте неоценимую пользу своему организму, употребляя в пищу каждый день небольшой кусочек сала с чесноком и ржаным хлебом.
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NASA опубликовало детальную панораму Марса
NASA опубликовало самую подробную фотографию Марса. Съемки велись в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.
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Между Керчью и Анапой запустили поезда
Шерстобоев отметил, что стоимость проезда от Керчи до Тамани (Краснодарский край) составит 69 рублей, из Керчи до станции Юровский — 335,40 рублей, из Анапы до станции Юровский — в 103,60 рублей, от Анапы до Тамани — 370 рублей.
Здоровье
Первый случай коронавируса выявили в Нижегородской области
Первый случай заболевания новым «китайским» коронавирусом лабораторно подтвержден в Нижегородской области.
Происшествия
Здание отеля обрушилось на востоке Китая: спасены 16 человек
Из-под завалов удалось спасти 16 человек, сколько еще осталось под обломками гостиницы, пока неизвестно, информирует РИА Новости.
Политика
Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, сообщили в американском Минюсте.
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Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
В американском Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция, посвященная поединку чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона американца Тони Фергюсона.
Политика
МИД РФ уличил Нидерланды в давлении на суд Гааги по делу MH17
Нидерланды хотят оказать давление на суд Гааги в преддверии процесса по MH17.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Энергетика
Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Политика
Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционной политики
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы, доклад поручено предоставить до 1 марта 2021 года, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Спорт
Известный омский пловец-паралимпиец погиб в 23 года
Не стало омского спортсмена-паралимпийца Александра Макарова – члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Паралимпийский комитет России.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Политика
Власти Турции запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией
Турецкие власти запретили беженцам пересекать морскую границу Турции с Грецией, такое распоряжение дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Энергетика
Апокалипсис рубля: 100 рублей за доллар становится реальностью
Курс доллара взлетел за отметку 68 рублей, а евро ушел выше 77 рублей, следует из данных Московской биржи.