Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

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