Армия и оружие
РИА НовостиТурция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
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Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНовые Известия 14:19
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