Армия и оружие
Lenta.ruТурция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
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Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНациональная служба новостей 01:07
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Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
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Общество
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Газета.Ru вчера в 15:48
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В Курганской области полиция задержала главу профсоюза «Альянс врачей»
АН Между строк вчера в 04:06
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Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Телеканал 360° вчера в 11:14
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
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Экономика
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском вчера в 06:13
Гаджеты
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Компания Xiaomi продолжает развивать своё игровое направление. Вендор показал изогнутый геймерский монитор Mi Surface Display 34.
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Авто
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Газета.Ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Экономика
Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора
Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости вчера в 17:18
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
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Комментируя РИА Новости решение Элладской церкви, заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что "оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата".
РИА Новости 15 октября в 08:43
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Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром
31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru вчера в 03:00
Экономика
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России
В компании не намерены раскрывать оценку финансовой эффективности изменения структуры бизнеса.
Коммерсантъ 00:23
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Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера
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Хоккей
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Газета.Ru вчера в 15:59
Космос
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Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
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Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше
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Происшествия
В мэрию Челябинска пришли с обысками
В мэрии настаивают, что ни обысков, ни выемок, никаких других следственных действий сегодня не происходило ни в здании мэрии, ни в здании управления культуры, ни в помещениях МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина».
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Армия и оружие
В США подготовили законопроект о новых санкциях против России
Группа сенаторов США подготовила законопроект, предусматривающий новые санкции против России за ее поддержку властей Сирии, а также против Турции за ее операцию на северо-востоке арабской республики.
РИА Новости вчера в 13:53
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском вчера в 07:07
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11