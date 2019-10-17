Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТурция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы. Военная операция Турции в САР началась 9 октября.
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Дональд Трамп
Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНовые Известия вчера в 14:19

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Главные новости к утру 18 октября

Коммерсантъ00:05

США и Турция достигли соглашения о приостановке операции «Источник мира» на севере Сирии

ТАССвчера в 20:14

Турция приостановила военную операцию в Сирии после переговоров с США

RT на русскомвчера в 18:18

Кремль понадеялся на информацию от Турции о приостановке операции в Сирии

РБКвчера в 19:38

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

РИА Новостивчера в 13:59

Турция приостановит военную операцию в Сирии

Интерфаксвчера в 13:53

Пенс: США и Турция договорились о временном прекращении огня в Сирии

News.ruвчера в 13:43
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Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru вчера в 01:46
Наука

В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц

SciencePop 15 октября в 01:20
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Известия вчера в 06:13
Политика

Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране

Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Экономика

Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Газета.Ru вчера в 04:28
Происшествия

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости вчера в 21:42
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 16 октября в 08:40
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС вчера в 15:06
Наука

Мумии поведали, чем болели люди в древности

Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru вчера в 10:49
Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
РИА Новости вчера в 19:25
Происшествия

В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки

РИА Новости вчера в 10:19
Авто

Какое масло может убить «сердце» машины

В более старых конструкциях двигателей применение энергосберегающих современных масел при высоких температурах и повышенных оборотах коленвала может привести заклиниванию.
SevastopolMedia.ru вчера в 09:40
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 15 октября в 00:30
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие

Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту

Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
ФАН 16 октября в 22:33
Происшествия

Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
Технологии

Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
3DNews 15 октября в 15:21
Экономика

Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Общество

У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру

Ридус вчера в 14:43
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат

Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Украина.ру вчера в 09:45
Наука

Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне

Американские ученые узнали, что некоторые люди могут высыпаться всего за четыре, а не за восемь часов сна.
МедиаПоток вчера в 11:14
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:56
Экономика

Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда

Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.
REGNUM 16 октября в 03:09
Общество

NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
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