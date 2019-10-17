Армия и оружие
RT на русскомТурция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия
Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы. Военная операция Турции в САР началась 9 октября.
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Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНовые Известия вчера в 14:19
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В более старых конструкциях двигателей применение энергосберегающих современных масел при высоких температурах и повышенных оборотах коленвала может привести заклиниванию.
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Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
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Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Армия и оружие
Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту
Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
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Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик
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Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
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Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
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Американские ученые узнали, что некоторые люди могут высыпаться всего за четыре, а не за восемь часов сна.
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Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
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Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.
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NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.