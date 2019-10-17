Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы. Военная операция Турции в САР началась 9 октября.

Турция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия

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