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Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

Турция может начать поставки в Европу газа, обнаруженного на месторождении в Чёрном море, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что обнаруженное месторождение стало крупнейшим в истории Турции, а также есть свидетельства того, что вблизи есть ещё резервы.В источнике
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Lenta.ru

Турция захотела сотрудничать с Россией после обнаружения газа в Черном море

Lenta.ruвчера в 15:27
Московский Комсомолец Турция

Албайрак: Обнаружение газа в Чёрном море сможет избавить Турцию от дефицита бюджета

Московский Комсомолец Турция24 августа в 03:08
Известия

Турция понадеялась на сотрудничество с РФ после обнаружения газа в Черном море

Известиявчера в 14:37
RT на русском

Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

RT на русскомвчера в 14:30
REGNUM

В Турции заявили об экспорте газа, найденного в Чёрном море, в Европу

REGNUMвчера в 15:05
ТАСС

В Турции считают, что черноморское газовое месторождение поможет сотрудничеству с Россией

ТАССвчера в 14:45
Комсомольская правда

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море

Комсомольская правдавчера в 15:06

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Коммерсантъвчера в 12:50
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Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения, заявил официальный представитель ведомства У Цянь.
Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая
Взгляд.рувчера в 10:10
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Борис Джонсон призвал британцев не стыдиться собственной истории

Борис Джонсон, занимающий пост премьер-министра Великобритании, обратился с призывом к соотечественникам прекратить стыдиться своей же истории, а также перестать заниматься самобичеванием.
Наша версиявчера в 14:42
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Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомостивчера в 06:05
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Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ruвчера в 01:55
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