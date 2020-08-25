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Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

Турция может начать поставки в Европу газа, обнаруженного на месторождении в Чёрном море, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что обнаруженное месторождение стало крупнейшим в истории Турции, а также есть свидетельства того, что вблизи есть ещё резервы.В источнике
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РБК

Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией по газу в Черном море

РБК17:03
Lenta.ru

Турция захотела сотрудничать с Россией после обнаружения газа в Черном море

Lenta.ruвчера в 15:27
Комсомольская правда

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море

Комсомольская правдавчера в 15:06
Известия

Турция понадеялась на сотрудничество с РФ после обнаружения газа в Черном море

Известиявчера в 14:37
RT на русском

Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

RT на русскомвчера в 14:30
ТАСС

В Турции считают, что черноморское газовое месторождение поможет сотрудничеству с Россией

ТАССвчера в 14:45
Московский Комсомолец Турция

Албайрак: Обнаружение газа в Чёрном море сможет избавить Турцию от дефицита бюджета

Московский Комсомолец Турция24 августа в 03:08

Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".
Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию
РИА Новости24 августа в 16:30
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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Россия предостерегла США и ЕС от вмешательства в события в Белоруссии

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с первым заместителем госсекретаря Стивеном Биганом во вторник предостерег внешние силы от вмешательства в события в Белоруссии во избежание обострения ситуации.
Парламентская газетавчера в 12:20
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Подразделение TikTok в США подало иск против администрации Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.
Rambler News Service24 августа в 13:28
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Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала агентству "Прайм" старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева.
ПРАЙМ20:02

Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
RT на русскомвчера в 12:26
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