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Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

Турция может начать поставки в Европу газа, обнаруженного на месторождении в Чёрном море, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что обнаруженное месторождение стало крупнейшим в истории Турции, а также есть свидетельства того, что вблизи есть ещё резервы.В источнике
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Телеканал 360°

Турция продолжит сотрудничать с Россией по газу в Черном море

Телеканал 360°21:48
РБК

Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией по газу в Черном море

РБК17:03
Московский Комсомолец Турция

Албайрак: Обнаружение газа в Чёрном море сможет избавить Турцию от дефицита бюджета

Московский Комсомолец Турция24 августа в 03:08
Известия

Турция понадеялась на сотрудничество с РФ после обнаружения газа в Черном море

Известиявчера в 14:37
RT на русском

Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

RT на русскомвчера в 14:30
ТАСС

В Турции считают, что черноморское газовое месторождение поможет сотрудничеству с Россией

ТАССвчера в 14:45
Комсомольская правда

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море

Комсомольская правдавчера в 15:06

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Областная газета24 августа в 12:40
6,1K

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Власти: весь класс не будут сразу отправлять на карантин в случае обнаружения ковида у ученика

Даже в случае выявления ковида у учащегося школы далеко не во всех случаях весь класс будет отправляться на карантин, сообщили в региональном пресс-центре Ростовской области.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 08:14

Шойгу рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса в армии

Как передает телеканал "Звезда", по словам главы военного ведомства, первыми вакцину среди российских военнослужащих получат те, кто находится в составе экипажей кораблей дальней морской зоны, а также ракетчики, несущие круглосуточную вахту.
Народные новости04:09
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Переболевшим коронавирусом посоветовали отказаться от ряда продуктов

Врач-терапевт Алла Романенко утверждает, что после болезни человеку лучше перейти на богатую витаминами пищу, есть больше овощей и фруктов, а также пить отвар шиповника, что несомненно поможет человеку восстановиться после болезни и приведет к повышению тонуса.
Evo-rus.com03:10
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
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