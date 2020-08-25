Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу
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Турция может начать поставки в Европу газа, обнаруженного на месторождении в Чёрном море, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что обнаруженное месторождение стало крупнейшим в истории Турции, а также есть свидетельства того, что вблизи есть ещё резервы.В источнике
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Албайрак: Обнаружение газа в Чёрном море сможет избавить Турцию от дефицита бюджета
Московский Комсомолец Турция24 августа в 03:08
Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море
Комсомольская правдавчера в 15:06