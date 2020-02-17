Политика
Lenta.ruТурция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу
Турецкая и российская стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в своем Twitter сообщает агентство Anadolu. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, основная миссия Анкары в Идлибе — возвращение к Сочинскому соглашению.
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Посол России в Турции Алексей Ерхов: я смотрю на будущее с оптимизмом
Sputnik Абхазия16 февраля в 10:21
Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу
Московский Комсомолецвчера в 10:42
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Финансы
Bloomberg: правительство России увеличивает расходы на социальные выплаты
Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
Общество
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.
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Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Происшествия
Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Космос
NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака
Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
Футбол
«Сельта» отняла очки у «Реала», Смолов забил гол
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (53 очка), а «Сельта» — 17-е (21 очко).
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Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество
Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Происшествия
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Космос
Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Киберспорт
Dendi об открытых квалификациях: «Я был уверен, что пройдем. В этом даже никаких сомнений не было»
Капитан B8 Даниил 'Dendi' Ишутин дал интервью Виталию 'v1lat' Волочаю, в котором рассказал о поражении в открытых квалификациях.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Происшествия
В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»
Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Гаджеты
Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
Армия и оружие
Неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу в небе над Европой
К самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу в небе над Европой приблизился неизвестный беспилотник.
Политика
Собчак был очень самонадеянным – Кудрин
Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга, считает глава Счётной палаты России Алесей Кудрин, который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Армия и оружие
В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи
Футбол
Герман Ткаченко: «Смолов позвонил со сборов в Испании: „Нравится этот чемпионат. Давай попробуем“»
Потом связался с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе. А Семин на этот раз сразу же согласился.
Политика
СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ
Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Авто
В России показали обновленный Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai официально представила обновленный седан Hyundai Solaris для рынка РФ.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".