Политика

Lenta.ruLenta.ruТурция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу

Турецкая и российская стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в своем Twitter сообщает агентство Anadolu. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, основная миссия Анкары в Идлибе — возвращение к Сочинскому соглашению.
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Турция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу

Lenta.ru11:24

Посол России в Турции Алексей Ерхов: я смотрю на будущее с оптимизмом

Sputnik Абхазия16 февраля в 10:21

СМИ: Россия и Турция приступили ко второму раунду переговоров по Идлибу в Москве

ТАСС05:02

Россия и Турция ищут компромисс по Идлибу

Коммерсантъвчера в 14:56

Делегации России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

РБКвчера в 12:35

Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу

Московский Комсомолецвчера в 10:42

Переговоры между Россией и Турцией завершились в Москве

News.ru06:52
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Финансы

Bloomberg: правительство России увеличивает расходы на социальные выплаты

Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
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Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

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Трое военных погибли в воинской части под Мурманском

В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
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NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака

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Приступ Дмитрия Диброва попал на видео

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VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
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Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru 17:40
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Космос

Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180

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«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

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Dendi об открытых квалификациях: «Я был уверен, что пройдем. В этом даже никаких сомнений не было»

Капитан B8 Даниил 'Dendi' Ишутин дал интервью Виталию 'v1lat' Волочаю, в котором рассказал о поражении в открытых квалификациях.
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Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
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Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

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Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту

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В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:33
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Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
RuNews24.ru 16 февраля в 20:25
Армия и оружие

Неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу в небе над Европой

К самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу в небе над Европой приблизился неизвестный беспилотник.
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Политика

Собчак был очень самонадеянным – Кудрин

Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга, считает глава Счётной палаты России Алесей Кудрин, который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.
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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

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В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи

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Герман Ткаченко: «Смолов позвонил со сборов в Испании: „Нравится этот чемпионат. Давай попробуем“»

Потом связался с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе. А Семин на этот раз сразу же согласился.
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СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
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Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru 10:29
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В России показали обновленный Hyundai Solaris

Южнокорейская компания Hyundai официально представила обновленный седан Hyundai Solaris для рынка РФ.
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

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