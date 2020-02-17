Турецкая и российская стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в своем Twitter сообщает агентство Anadolu. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, основная миссия Анкары в Идлибе — возвращение к Сочинскому соглашению.

Турция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу

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