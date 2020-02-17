Политика
Lenta.ruТурция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу
Турецкая и российская стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в своем Twitter сообщает агентство Anadolu. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, основная миссия Анкары в Идлибе — возвращение к Сочинскому соглашению.
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Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу
Московский Комсомолецвчера в 10:42
Посол России в Турции Алексей Ерхов: я смотрю на будущее с оптимизмом
Sputnik Абхазия16 февраля в 10:21
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Энергетика
В США планируют увеличить добычу сланцевой нефти
Рост добычи сланцевой нефти в США в марте до 9,175 млн (на 18 тыс.) баррелей в сутки прогнозируется управлением по энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в отчете, опубликованном на сайте агентства.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе
Происшествия
Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки
Подозреваемый в убийстве трехмесячной дочки житель Октябрьска признался в содеянном, отметив, что фатальный удар утюгом он нанес не сильно, лишь бы ребенок замолчал.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в Дне Победы в Москве
«Глава болгарского государства подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Футбол
Лодыгин: с большим удовольствием возвращаюсь в Россию
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Технологии
Создан «антишпионский» браслет для подавления микрофонов
Наука
Зеленый чай помогает защититься от рака груди
Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.
Гаджеты
Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта
Компания Apple может презентовать бюджетный iPhone SE 2 уже 31 марта 2020 года.
Футбол
Котин: из защитников ЦСКА больше всего нравится Дивеев
Защитник московского ЦСКА Никита Котин, перешедший в январе из самарских «Крыльев Советов», рассказал, с каких игроков на своей позиции берёт пример.
Политика
МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса
Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Общество
Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года
Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Политика
Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17
Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Шоу-бизнес
Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью
Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Хоккей
«Вашингтон» выменял у «Сан-Хосе» защитника Диллона
В среднем защитник проводил на площадке 19 с половиной минут за матч. Ранее Диллон в НХЛ защищал также цвета «Даллас Старз».
Экономика
АФК Система приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real
Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.
Общество
Американские бойскауты просят защитить их от банкротства
Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Общество
РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда
ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.