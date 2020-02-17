Политика

Lenta.ruLenta.ruТурция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу

Турецкая и российская стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в своем Twitter сообщает агентство Anadolu. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, основная миссия Анкары в Идлибе — возвращение к Сочинскому соглашению.
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Турция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу

Lenta.ru11:24

Делегации России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

РБКвчера в 12:35

СМИ: Россия и Турция приступили ко второму раунду переговоров по Идлибу в Москве

ТАСС05:02

Россия и Турция ищут компромисс по Идлибу

Коммерсантъвчера в 14:56

Переговоры между Россией и Турцией завершились в Москве

News.ru06:52

Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу

Московский Комсомолецвчера в 10:42

Посол России в Турции Алексей Ерхов: я смотрю на будущее с оптимизмом

Sputnik Абхазия16 февраля в 10:21
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:42, Ашберн
Энергетика

В США планируют увеличить добычу сланцевой нефти

Рост добычи сланцевой нефти в США в марте до 9,175 млн (на 18 тыс.) баррелей в сутки прогнозируется управлением по энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в отчете, опубликованном на сайте агентства.
REGNUM 16:35
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости вчера в 10:59
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В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

Газета.Ru 15:13
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Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки

Подозреваемый в убийстве трехмесячной дочки житель Октябрьска признался в содеянном, отметив, что фатальный удар утюгом он нанес не сильно, лишь бы ребенок замолчал.
Вести.Ru 08:34
Политика

Президент Болгарии подтвердил участие в Дне Победы в Москве

«Глава болгарского государства подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:42
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Лодыгин: с большим удовольствием возвращаюсь в Россию

Чемпионат 14:49
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
Технологии

Создан «антишпионский» браслет для подавления микрофонов

Популярная механика 11:47
Наука

Зеленый чай помогает защититься от рака груди

Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.
ToDay News Ufa вчера в 06:38
Гаджеты

Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Компания Apple может презентовать бюджетный iPhone SE 2 уже 31 марта 2020 года.
Актуальные Новости 04:30
Футбол

Котин: из защитников ЦСКА больше всего нравится Дивеев

Защитник московского ЦСКА Никита Котин, перешедший в январе из самарских «Крыльев Советов», рассказал, с каких игроков на своей позиции берёт пример.
Чемпионат 13:48
Политика

МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса

Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
RT на русском 14:11
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости 13:33
Политика

Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство

Ведомости 16:30
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM 07:39
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Футбол

Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью

Sport.ru 15:43
Общество

Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 09:38
Политика

Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17

Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Lenta.ru 05:33
Шоу-бизнес

Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью

Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
РИА Новости 14:28
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Хоккей

«Вашингтон» выменял у «Сан-Хосе» защитника Диллона

В среднем защитник проводил на площадке 19 с половиной минут за матч. Ранее Диллон в НХЛ защищал также цвета «Даллас Старз».
Чемпионат 15:56
Экономика

АФК Система приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real

Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.
Известия 15:42
Общество

Американские бойскауты просят защитить их от банкротства

Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
Что происходит 08:22
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК 14:50
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Общество

РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда

ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.
Коммерсантъ 15:24
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