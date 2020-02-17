Политика
Lenta.ruТурция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу
Турецкая и российская стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в своем Twitter сообщает агентство Anadolu. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, основная миссия Анкары в Идлибе — возвращение к Сочинскому соглашению.
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Посол России в Турции Алексей Ерхов: я смотрю на будущее с оптимизмом
Sputnik Абхазия16 февраля в 10:21
Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу
Московский Комсомолецвчера в 10:42
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