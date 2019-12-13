с чего всё началось

Москва и Анкара планируют заключить соглашение о совместном производстве элементов для ЗРК С-400. Об этом в пятницу заявил руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир, пишет Bloomberg.

Турция и РФ почти договорились о дополнительных поставках С-400

Экономика Госдума подняла МРОТ на 850 рублей С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Общество Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».

Здоровье Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.

Общество Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Технологии Сотовые операторы объединятся для запуска 5G «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.

Авто В Сети рассказали о новинках LADA на 2021 год LADA Granta со сменой поколений тоже ждут радикальные изменения, первым из которых должен стать «переезд» на французскую платформу B0 от Renault Duster, Logan и Sandero.

Авто Honda обновила пикап Honda Rigdeline Обновленный Honda Rigdeline оценили в 35 тысяч долларов за версию с передним приводом, тогда как самая дорогая комплектация получила ценник 44 600 долларов.

Гаджеты Xiaomi возглавила очень важный рынок По данным Canalys, в третьем квартале Xiaomi заняла первое место в этой категории во всем мире, отгрузив 12,2 млн устройств и заняв 27% рынка.

Происшествия Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.

Политика В Госдуме оценили позицию Киева по визиту крымской делегации в Сербию Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал протест МИД Украины в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.

Единоборства Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно» Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.