Политика
Общественная служба новостейТурция и РФ почти договорились о дополнительных поставках С-400
Москва и Анкара планируют заключить соглашение о совместном производстве элементов для ЗРК С-400. Об этом в пятницу заявил руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир, пишет Bloomberg.
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с чего всё началось
Турция и Россия ведут переговоры о новых поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, подписание соглашения «не за горами», сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир Bloomberg.Коммерсантъ19:58
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Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Общество
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Общество
В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки
Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
Происшествия
На авианосце «Адмирал Кузнецов» обнаружили тело второго погибшего
На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" обнаружено тело второго погибшего при пожаре, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Авто
В Сети рассказали о новинках LADA на 2021 год
LADA Granta со сменой поколений тоже ждут радикальные изменения, первым из которых должен стать «переезд» на французскую платформу B0 от Renault Duster, Logan и Sandero.
Авто
Honda обновила пикап Honda Rigdeline
Обновленный Honda Rigdeline оценили в 35 тысяч долларов за версию с передним приводом, тогда как самая дорогая комплектация получила ценник 44 600 долларов.
Гаджеты
Xiaomi возглавила очень важный рынок
По данным Canalys, в третьем квартале Xiaomi заняла первое место в этой категории во всем мире, отгрузив 12,2 млн устройств и заняв 27% рынка.
Политика
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Хоккей
Форвард «Колорадо» Ничушкин забросил третью шайбу в последних четырех играх
Нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин забросил третью шайбу в последних четырех играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономика
Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»
Да, 2019-й станет годом застоя.
Футбол
Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»
Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Политика
В Госдуме оценили позицию Киева по визиту крымской делегации в Сербию
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал протест МИД Украины в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.