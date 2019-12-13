Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейТурция и РФ почти договорились о дополнительных поставках С-400

Москва и Анкара планируют заключить соглашение о совместном производстве элементов для ЗРК С-400. Об этом в пятницу заявил руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир, пишет Bloomberg.
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с чего всё началось
Турция и Россия ведут переговоры о новых поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, подписание соглашения «не за горами», сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир Bloomberg
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Коммерсантъ19:58

Подробнее о событии

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru06:54

Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400

РИА Новости09:40

СМИ: Россия и Турция готовят новый контракт по С-400

REGNUM10:01

Стали известны подробности нового контракта России и Турции по С-400

News.ru12:42

Турция и РФ близки к заключению соглашения о новых поставках С-400

Комсомольская правда06:33

Стало известно о планах России и Турции по совместному производству элементов ЗРС

Взгляд.ру06:26

Bloomberg: Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных С-400

ТАСС06:08
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Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Piter.tv 07:50
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
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В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

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С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Общество

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
РБК 15:31
Происшествия

Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Газета.Ru 04:07
Общество

В Канаде орлан хотел съесть осьминога, но моллюск дал отпор

Газета.Ru 14:21
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Представитель Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

Известия 19:10
Общество

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Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
RT на русском 22:03
Происшествия

На авианосце «Адмирал Кузнецов» обнаружили тело второго погибшего

На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" обнаружено тело второго погибшего при пожаре, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
DP.RU 07:38
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera 11 декабря в 15:17
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
РИА Новости вчера в 08:26
Здоровье

Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском вчера в 10:13
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Технологии

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru 07:21
Авто

В Сети рассказали о новинках LADA на 2021 год

LADA Granta со сменой поколений тоже ждут радикальные изменения, первым из которых должен стать «переезд» на французскую платформу B0 от Renault Duster, Logan и Sandero.
Автоновости дня вчера в 02:34
Кино

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

Интерфакс 17:36
Авто

Honda обновила пикап Honda Rigdeline

Обновленный Honda Rigdeline оценили в 35 тысяч долларов за версию с передним приводом, тогда как самая дорогая комплектация получила ценник 44 600 долларов.
Tvoe-avto.com 10:04
Гаджеты

Xiaomi возглавила очень важный рынок

По данным Canalys, в третьем квартале Xiaomi заняла первое место в этой категории во всем мире, отгрузив 12,2 млн устройств и заняв 27% рынка.
iXBT.com 22:29
Политика

Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
ТАСС 20:28
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 21:03
Хоккей

Форвард «Колорадо» Ничушкин забросил третью шайбу в последних четырех играх

Нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин забросил третью шайбу в последних четырех играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 22:45
Экономика

Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»

Да, 2019-й станет годом застоя.
Росбалт 13:08
Футбол

Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»

Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Газета.Ru 20:15
Политика

В Госдуме оценили позицию Киева по визиту крымской делегации в Сербию

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал протест МИД Украины в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
RT на русском вчера в 03:51
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Единоборства

Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
NewInform 19:32
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
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