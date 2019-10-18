Армия и оружие

Москва 24Москва 24Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Протяженность зоны безопасности создаваемой Турцией на границе с Сирией составит 444 километра, глубина – 32 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Турции Ясина Актая.
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с чего всё началось

Турция уточнила, какие границы зоны безопасности в Сирии согласовала с США

Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра, сообщил в субботу РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
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