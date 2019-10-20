Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТурция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
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с чего всё началось

Турция уточнила, какие границы зоны безопасности в Сирии согласовала с США

Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра, сообщил в субботу РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.
РИА Новости16:41

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В Турции рассказали о согласованной с США зоне безопасности в САР

RT на русском19:50

Турция и США договорились создать зону безопасности на границе Сирии

Газета.Ru19:23

Турция уточнила, какие границы зоны безопасности в Сирии согласовала с США

РИА Новости16:41

Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Известия17:47

Турция и США договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией длиной 444 км

Коммерсантъ17:47

Советник Эрдогана раскрыл договоренности с США о передаче Турции части Сирии

Взгляд.ру17:31

Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии

РБК18:49
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

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Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

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Авто

Появились первые изображения нового Hyundai Tucson

Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
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В Красноярском крае растет число жертв прорыва дамбы

В результате прорыва дамбы в селе Щетинкино Курагинского района погибли 11 человек, судьба 15 рабочих неизвестна, 19 человек обратились за медицинской помощью.
Sibnovosti.ru 03:20
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Valve не выпустит Diretide в 2019 году

Valve сообщила, что в этом году событие Diretide не появится в Dota 2. По словам одного из сотрудников, сейчас компания работает над матчмейкингом, улучшением игры для новых пользователей, а также патчем Outlanders.
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Экономика

Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года

Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
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NASA: К Земле приближается астероид

Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 вчера в 21:06
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Сербию с официальным визитом

Дмитрий Медведев приехал в Сербию на торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов.
Вести.Ru 20:24
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Происшествия

В Новокузнецке разыскали без вести пропавших школьников

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Футбол

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

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Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
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Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:13
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Наука

Чем нас лечат: псориаз. Зима близко

Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
Индикатор 17 октября в 11:34
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Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

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«Спартак» отомстил журналистам «Спорт-Экспресс» за обложку с Джокером

Троих журналистов издания «Спорт-Экспресс» не пустили в ложу прессы на матч «Спартак» — «Рубин», поскольку на минувшей неделе один из выпусков газеты вышел с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе героя комиксов Джокера.
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Украина не может отсоединиться от энергосистемы России

Замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил о том, что «незалежная» технически не в состоянии отсоединиться от энергосистемы России.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:54
Армия и оружие

США и Турция договорились о приостановлении операции в Сирии

Вице-президентом США Майком Пенсом сделано заявление о том, что в ходе проведения переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сторонами достигнуто соглашение о приостановке на 120 часов проводимой Турцией военной операции в Сирии.
В городе R 17 октября в 23:26
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
Футбол

Матч Кубка Англии был сорван из-за расистских выкриков

Крайне неординарный случай произошёл в матче четвёртого отборочного раунда Кубка Англии между «Харингей Боро» и «Йовил Таун».
LiveResult.Ru 21:08
Армия и оружие

В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
РБК 20:52
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Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах

По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 02:55
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Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
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Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов

Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
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Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом

Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
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Космос

Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом

Московский Комсомолец вчера в 10:58
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Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru 06:47
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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