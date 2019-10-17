Армия и оружие
Lenta.ruТурция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Читать в источнике
Оценить48
Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНовые Известия 14:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Футбол
Засеев: в «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки
Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день.
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Политика
Трамп попросил Эрдогана не быть дьяволом
Президент США Дональд Трамп, обратившись в письме к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, выступил с предложением относительно заключения договоренности с курдами.
Армия и оружие
МИД Турции назвал условие завершения операции в Сирии
По итогам встречи Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
Происшествия
В России увеличилось число раскрытых преступлений
Количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет увеличилось на 10%, — отметил Бастрыкин.
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Политика
Партия Качиньского утратила большинство в Сенате Польши после выборов
Представитель Государственной избирательной комиссии Польши, выступая перед журналистами, заявил, что по итогам выборов в национальный Сенат правящая консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" одержала победу, однако не смогла получить большинство мест в национальном парламенте.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Наука
Мумии поведали, чем болели люди в древности
Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
Политика
Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Интернет
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Общество
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Общество
Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн
«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
Космос
Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».