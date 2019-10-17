Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.

Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

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