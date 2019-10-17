Армия и оружие
РИА НовостиТурция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
Читать в источнике
Оценить76
Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНовые Известия 14:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 19:48, Ашберн
Происшествия
Митингующие устроили беспорядки в центре Барселоны
Гаджеты
В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2
В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2. Смарт-часы можно купить по цене 14 990 рублей.
Космос
Спутник Сатурна Титан может решить загадку Солнечной системы
В растянутых дюнных полях на спутнике Сатурна Титане ученые заметили странности Эти дюны полны соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами.
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Авто
В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Авто
В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
Политика
Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины
Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Армия и оружие
В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии
Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
Экономика
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Напомним, что Дарья и Ставрос начала встречаться в конце 2017 года, вскоре после того, как Дарья развелась с Романом Абрамовичем.
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Наука
Китай представил прототип круглого стелс-вертолета
Китай продемонстрировал прототип военного стелс-вертолета, который выглядит как НЛО из старых научно-фантастических фильмов.
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Егора Лесных
Общество
Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн
Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.
Общество
Кейт Миддлтон посетила мечеть босиком и в национальном костюме
Принц Уильям выбрал строгий классический костюм, в то время как Кейт Миддлтон предстала в национальном костюме шальвар-камиз бирюзового оттенка.
Политика
США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине
Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
Армия и оружие
В США объяснили ситуацию с границами зоны безопасности в Сирии
Ситуация с зоной безопасности в Сирии, которую обещали обеспечить турки в рамках договорённости с США, пока до конца не ясна, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Наука
Необычного глубоководного осьминога сняли на видео
Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Здоровье