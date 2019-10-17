Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

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Наука Необычного глубоководного осьминога сняли на видео Как отмечают исследователи, такие осьминоги могут вырастать до 150 сантиметров в длину; на видео же — юная особь, длина которой составляет всего около 20 см.