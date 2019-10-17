Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
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Дональд Трамп
Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНовые Известия 14:19

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