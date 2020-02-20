Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Культура Дочь Кадырова представит свою коллекцию одежды в Париже Во Франции состоятся мероприятия, посвященные 10-летию бренда Firdaws — коллекции модного дома, руководит которым Айшат Кадырова — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова.

Шоу-бизнес Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.

Политика Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.

Общество В России могут ввести новый штраф для дачников В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.

Общество Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

Общество В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.

Общество В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Технологии Google выпустила новую версию Android Google официально выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, ее уже можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel 2 XL и заканчивая новейшими моделями.

Экономика Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Происшествия Глава Хостинского района Сочи задержан В поселке Хоста города-курорта Сочи при получении денег задержан глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский, сообщил источник в мэрии.

Шоу-бизнес В Омске умерла мать Любови Полищук Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Происшествия Суд арестовал обвиняемых в подготовке терактов керченских подростков Киевский районный суд Симферополя арестовал двух подростков 15 и 16 лет, задержанных в Керчи по подозрению в подготовке терактов.