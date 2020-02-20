Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаАнкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
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В России оценили возможность открытия сирийского неба для Турции

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Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards

Телеканал RTVI 19 февраля в 01:40
Армия и оружие

Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией

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Общество

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В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Российская газета 05:28
Общество

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RT на русском вчера в 14:37
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Что происходит вчера в 02:39
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Газета.Ru 05:03
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Технологии

Google выпустила новую версию Android

Google официально выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, ее уже можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel 2 XL и заканчивая новейшими моделями.
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Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин извинился перед экс-солисткой «Мираж» за клевету

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Глава Хостинского района Сочи задержан

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Спорт

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Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
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Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Падение метеорита в Карелии зафиксировали на видео

Случившееся зафиксировала камера, принадлежащая компании «Ситилинк». Видео демонстрирует полет небесного тела с большой скоростью.
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Шоу-бизнес

В Омске умерла мать Любови Полищук

Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

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Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

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Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
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В Москве скончался актер Николай Тонский

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Крал: у «Спартака» ещё не всё потеряно в чемпионате России

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о перспективах команды в весенней части РПЛ.
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В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.
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