Армия и оружие
Российская газетаАнкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
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Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации
Московский Комсомолец Турциявчера в 10:57
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Музыка
В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards
Армия и оружие
Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией
Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Футбол
Сульшер раскритиковал мяч Лиги Европы в матче с «Брюгге»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что мяч Лиги Европы повлиял на игру его команды в первом матче 1/16 финала турнира против «Брюгге».
Культура
Дочь Кадырова представит свою коллекцию одежды в Париже
Во Франции состоятся мероприятия, посвященные 10-летию бренда Firdaws — коллекции модного дома, руководит которым Айшат Кадырова — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного
Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
Политика
Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора
Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Общество
В России могут ввести новый штраф для дачников
В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Общество
В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.
Общество
В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине
Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Google официально выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, ее уже можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel 2 XL и заканчивая новейшими моделями.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
Максим Галкин извинился перед экс-солисткой «Мираж» за клевету
56-летняя певица Наталия Гулькина, которая была солисткой группы «Мираж», обвинила Первый канал в клевете.
Происшествия
Глава Хостинского района Сочи задержан
В поселке Хоста города-курорта Сочи при получении денег задержан глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский, сообщил источник в мэрии.
Спорт
Брянец Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Общество
Падение метеорита в Карелии зафиксировали на видео
Случившееся зафиксировала камера, принадлежащая компании «Ситилинк». Видео демонстрирует полет небесного тела с большой скоростью.
Шоу-бизнес
В Омске умерла мать Любови Полищук
Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в подготовке терактов керченских подростков
Киевский районный суд Симферополя арестовал двух подростков 15 и 16 лет, задержанных в Керчи по подозрению в подготовке терактов.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Футбол
Крал: у «Спартака» ещё не всё потеряно в чемпионате России
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о перспективах команды в весенней части РПЛ.
Общество
Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом
В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.