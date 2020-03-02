Армия и оружие
KM.ruТурция использовала в Сирии первый «рой дронов»
Как сообщает РБК, БПЛА использовались для борьбы с поддерживаемыми Россией частями правительственных войск Сирии. По словам источника, Турция использовала для скоординированных действий «беспрецедентное» число дронов, которые впервые в истории позволили взять под контроль столь большую территорию.
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Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Политика
«Ъ» назвал возможные сценарии выборов в Госдуму в 2021 году
Еще одним сценарием думских выборов специалисты назвали вариант, при котором списки "Единой России" возглавит глава государства Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию
По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos
Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Политика
В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу
11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
Шоу-бизнес
Виктория Исакова назвала причину смерти трехмесячной дочери
Актрисе помогли заграничные специалисты 43-летняя Виктория Исакова всегда старалась не афишировать свою личную жизнь.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.