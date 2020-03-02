Как сообщает РБК, БПЛА использовались для борьбы с поддерживаемыми Россией частями правительственных войск Сирии. По словам источника, Турция использовала для скоординированных действий «беспрецедентное» число дронов, которые впервые в истории позволили взять под контроль столь большую территорию.

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Происшествия На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

Политика В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Происшествия Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.

Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Биатлон Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.

Гаджеты Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.

Авто В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.

Политика В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу 11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.

Общество Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19 Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.