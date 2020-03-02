Армия и оружие

KM.ruKM.ruТурция использовала в Сирии первый «рой дронов»

Как сообщает РБК, БПЛА использовались для борьбы с поддерживаемыми Россией частями правительственных войск Сирии. По словам источника, Турция использовала для скоординированных действий «беспрецедентное» число дронов, которые впервые в истории позволили взять под контроль столь большую территорию.
Читать в источнике
Комментировать100

Подробнее о событии

Турция впервые применила «рой дронов»

Рамблер09:17

Bloomberg сообщил о первом использовании «роя дронов» Турцией в Сирии

РБК07:05

Турция впервые применила в бою «рой дронов»

Национальная служба новостей08:48

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Piter.tv08:35

Турция развернула в Сирии «рой дронов»

Lenta.ru08:13

Турция применила в Сирии «рой боевых дронов». СМИ предупреждают об опасности «прямой конфронтации с Россией»

Фонтанка.Ру07:49

Bloomberg: Турция впервые применила «беспрецедентное» число дронов в Сирии

Газета.Ru08:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Музыка

Россию на Евровидении представит группа Little Big

РИА Новости 13:46
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.
РИА Новости 06:06
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Известия 11:42
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
BFM.ru 08:47
Здоровье

Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Piter.tv 04:14
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Политика

«Ъ» назвал возможные сценарии выборов в Госдуму в 2021 году

Еще одним сценарием думских выборов специалисты назвали вариант, при котором списки "Единой России" возглавит глава государства Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Газета.Ru 01:54
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию

По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
OvideO.ru вчера в 15:17
Биатлон

Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
РИА Новости 06:28
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

РБК 12:55
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Авто

В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos

Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
Движок 09:27
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
Политика

В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Известия 09:33
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
RT на русском 08:43
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Lenta.ru вчера в 22:22
Авто

Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года

Городовой 10:37
Шоу-бизнес

Виктория Исакова назвала причину смерти трехмесячной дочери

Актрисе помогли заграничные специалисты 43-летняя Виктория Исакова всегда старалась не афишировать свою личную жизнь.
WomanHit.ru 10:57
Шоу-бизнес

Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе

После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Kleo.ru 05:06
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное