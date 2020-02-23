Общество
Политика СегодняТурция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
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с чего всё началось
Власти Турции закрыли границу с Ираном на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в исламской республике, сообщило в воскресенье, 23 февраля, турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.Известия08:52
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Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Кино
В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Шоу-бизнес
Галкин извинился перед Гулькиной от лица Первого канала
Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина заявила, что обратится в суд из-за программы «Сегодня вечером», в эфире которой её голос перепутали с другой певицей.
Здоровье
Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты
Специалисты выяснили, почему стоит чаще употреблять курагу.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Экономика
Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года
К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Политика
Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Баскетбол
Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет
Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
Наука
Ученые обнаружили череп крошечного динозавра
Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.
Общество
Повышать штрафы бессмысленно: водителей предложено карать и стимулировать
В свою очередь представленный Минюстом на публичное обсуждение проект нового КоАП подвергся массированной критике со стороны граждан, экспертов, «Единой России», заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, и премьера Михаила Мишустина.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Футбол
Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»
Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
Армия и оружие
Военный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Вооруженные силы России, включая флот, будут оснащаться новейшим вооружением, сообщил президент России Владимир Путин на концерте Минобороны, посвященном Дню защитника Отечества.
Армия и оружие
С Днем защитника Отечества российских военных поздравили жители Алеппо
Российские военные получили поздравления от жителей сирийского города Алеппо, пишет «Российская газета».
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в лондонском дерби
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Футбол
Рами поприветствовал болельщиков «Сочи»
Новичок «Сочи» Адиль Рами передал привет болельщикам. Сочинцы подписали чемпиона мира 2018 года в качестве свободного агента.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Футбол
«Атлетико» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Атлетико" обыграли "Вильярреал" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Наука