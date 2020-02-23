Общество

Политика СегодняПолитика СегодняТурция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
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с чего всё началось
Власти Турции закрыли границу с Ираном на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в исламской республике, сообщило в воскресенье, 23 февраля, турецкое издание Daily Sabah
 со ссылкой на источники.
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