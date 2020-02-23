с чего всё началось

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.

Политика Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.

Наука Ученые обнаружили череп крошечного динозавра Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.

Общество Повышать штрафы бессмысленно: водителей предложено карать и стимулировать В свою очередь представленный Минюстом на публичное обсуждение проект нового КоАП подвергся массированной критике со стороны граждан, экспертов, «Единой России», заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, и премьера Михаила Мишустина.

Биатлон В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Шоу-бизнес 56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.

Футбол Рами поприветствовал болельщиков «Сочи» Новичок «Сочи» Адиль Рами передал привет болельщикам. Сочинцы подписали чемпиона мира 2018 года в качестве свободного агента.