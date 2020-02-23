с чего всё началось

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.

Шоу-бизнес Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой» Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.

Наука Устойчивую к раку группу крови определили ученые Наиболее устойчивыми к онкологии оказались люди со II группой крови. Об этом заявили шведские ученые из Каролинского университета.

Авто Представлен обновлённый Volkswagen Caddy Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.

Хоккей Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.

Политика Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции Известно, что в январе этого года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.

Технологии Запрет на фото-топлес для девушек объяснил Instagram Адам Моссери — гендиректор Instagram в разговоре с подписчиками ответил на разные вопросы, в том числе и о фото-топлес для девушек.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50 Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.

Здоровье Родовые сертификаты в России сделают электронными Электронные родовые сертификаты введут в этом году в восьми регионах страны: Калининградской и Белгородской областях, Астраханской и Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.

Политика Пушков поспорил с Макфолом из-за выборов в США В свою очередь, российский сенатор заявил, что американское общество поляризовано из-за того, что США не в состоянии справится с вызовами XXI века ни у себя дома, ни за рубежом.

Шоу-бизнес Пелагея рассказала о жизни после развода Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Общество Михаил Ведерников проверил качество реставрации памятника десантникам 6-й роты Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил качество реставрации памятника десантникам 6-й роты «Купол» и благоустройство прилегающей к нему территории в деревне Череха Псковского района.

Здоровье Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.