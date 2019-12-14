Политика

Российская газетаРоссийская газетаТурция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Предложение Москвы было более выгодным. "Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа", - уточнил Чавушоглу. Министр особо отметил, что в случае принятия санкций со стороны США из-за поставок С-400 Турция будет вынуждена на них ответить.
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с чего всё началось

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости07:13

Подробнее о событии

Турция присматривается к Patriot из-за слабой экономики России

News.ru10:57

Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot

Комсомольская правда09:27

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

РИА Новости07:13

В Турции ожидают ответа США на запрос о поставках Patriot

RT на русском07:56

Турция решила купить у США системы Patriot, альтернативные российским С-400

Росбалт07:49

Турция собралась купить у США систему ПРО Patriot

Взгляд.ру07:40

Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Коммерсантъ08:46
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Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
РИА Новости 09:15
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Авто

Skoda Karoq для России представлен официально

Российский офис Skoda презентовал новый для нашей страны компакт-кросс Karoq, выпускать который будут на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Quto.ru 11 декабря в 09:03
Общество

В МИД России предупредили об эпидемии кори на острове Фиджи

RT на русском 15:55
Политика

Заявление Киева о введении миссии ООН в Донбассе оценили в России

Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.
News.ru 16:12
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
Фигурное катание

В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

Тренерская группа Этери Тутберидзе отреагировала на нападки в адрес приостановившей карьеру фигуристки Алины Загитовой.
Lenta.ru 15:31
Экономика

Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям

Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Российская газета 08:38
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
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Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro

Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет в пошлом образе

Актриса Кристина Асмус появилась на одном из мероприятий в откровенном образе, который поклонники артистки сочли пошлым.
Слово и Дело 05:23
Общество

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru 15:18
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
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Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa 02:52
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости 06:38
Кино

Зрители оценили нового «Полицейского с Рублевки»

По сюжету, сотрудникам отдела полиции Барвихи мешают спокойно встретить Новый год охотники за ювелирными украшениями.
Газета.Ru вчера в 09:27
Футбол

Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
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Газета.Ru 08:42
Экономика

Олег Шеин обвинил Дмитрия Медведева в некомпетентности

Депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин на выступлении в парламенте подверг жёсткой критике большое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева федеральным телеканалам.
Астраханские новости 12 декабря в 20:58
Происшествия

В аэропорту Уфы погиб упавший на стройке рабочий

Известно, что рабочий при проведении работ в аэропорту упал с третьего этажа строящегося здания. Он скончался в машине скорой помощи.
Интерфакс 12:51
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости 12 декабря в 05:20
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Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

РИА Новости 06:02
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С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.
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Армия и оружие

Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира

Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
Российская газета 11 декабря в 10:42
Единоборства

Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCC

Российский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг.
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Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия вчера в 04:28
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Наука

Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте

Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
Ugpressa.ru 12 декабря в 00:33
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