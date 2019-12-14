Политика
РИА НовостиТурция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
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с чего всё началось
Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.РИА Новости07:13
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Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Авто
Toyota выпустит новый бюджетный кроссовер
Прообразом нового компакт-кросса Toyota станет Suzuki Vitara Brezza, выпускающийся индийским подразделением Suzuki с 2016 года.
Общество
Рождественская ярмарка открылась в Петербурге на Манежной площади
Сегодня, 12 декабря в Санкт-Петербурге на Манежной площади начала работу Рождественская ярмарка.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Происшествия
На овощебазе Петербурга произошла перестрелка
Вооружённый конфликт произошёл на овощебазе Фрунзенского района Санкт-Петербурга между пятью неизвестными.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Шоу-бизнес
Миро назвала Бабкину пластиковой
Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Футбол
«Зенит» имеет предложения от клуба Бекхэма по Дриусси и Краневиттеру
Команда MLS «Интер Майами», владельцем которой является Дэвид Бекхэм, сделала предложения «Зениту» по полузащитнику Матиасу Краневиттеру и форварду Себастьяну Дриусси.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Политика
С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину
Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко закатил истерику против рождения брата
Сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко закатил родителям истерику из-за их желания родить еще одного малыша, сообщает «Экспресс газета».
Происшествия
В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области
Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
Политика
О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ
Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Инстаграм.
Единоборства
Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCC
Российский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг.
Космос
Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет
Китай с 2030 года может приступить к изучению космического пространства за Солнечной системой и поиску пригодных для жизни планет, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на слова генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23e. Удалены все таланты на опыт
Вечером 14 декабря разработчики обновили клиент Dota 2. Были ослаблены аванпосты и удалены две святыни, а у героев теперь нет талантов, увеличивающих получаемый опыт.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Общество
Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео
Канадские фермеры стали очевидцами того, как белоголовый орлан попал в ловушку, когда пытался поймать гигантского осьминога.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Теннис
Медведев выиграл турнир в Саудовской Аравии
Российский теннисист Даниил Медведев одолел итальянца Фабио Фоньини в финальном матче выставочного турнира в Саудовской Аравии.
Финансы
Украинской гривне предрекли резкий обвал
Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году.