Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
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с чего всё началось

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости07:13

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Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

РИА Новости07:13

В Турции ожидают ответа США на запрос о поставках Patriot

RT на русском07:56

Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Коммерсантъ08:46

Турция собралась купить у США систему ПРО Patriot

Взгляд.ру07:40

Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot

Комсомольская правда09:27

Турция присматривается к Patriot из-за слабой экономики России

News.ru10:57

Турция решила купить у США системы Patriot, альтернативные российским С-400

Росбалт07:49
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Общество

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
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Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
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Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения

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Сегодня, 12 декабря в Санкт-Петербурге на Манежной площади начала работу Рождественская ярмарка.
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Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Вооружённый конфликт произошёл на овощебазе Фрунзенского района Санкт-Петербурга между пятью неизвестными.
News.ru 05:29
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Шоу-бизнес

Миро назвала Бабкину пластиковой

Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Вести Подмосковья вчера в 12:40
Футбол

«Зенит» имеет предложения от клуба Бекхэма по Дриусси и Краневиттеру

Команда MLS «Интер Майами», владельцем которой является Дэвид Бекхэм, сделала предложения «Зениту» по полузащитнику Матиасу Краневиттеру и форварду Себастьяну Дриусси.
ProstoProSport 10:38
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В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня 12 декабря в 12:48
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В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

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Политика

С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину

Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
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Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
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Сын Рудковской и Плющенко закатил истерику против рождения брата

Сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко закатил родителям истерику из-за их желания родить еще одного малыша, сообщает «Экспресс газета».
Слово и Дело 05:49
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В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области

Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
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Политика

О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.
Газета.Ru 11:57
Общество

Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Американская балерина Мисти Коупленд обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Инстаграм.
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Единоборства

Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCC

Российский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг.
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Космос

Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет

Китай с 2030 года может приступить к изучению космического пространства за Солнечной системой и поиску пригодных для жизни планет, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на слова генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.
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Dota2.ru 11:34
Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
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Общество

Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

Канадские фермеры стали очевидцами того, как белоголовый орлан попал в ловушку, когда пытался поймать гигантского осьминога.
VSE42.RU 12 декабря в 22:56
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Теннис

Медведев выиграл турнир в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев одолел итальянца Фабио Фоньини в финальном матче выставочного турнира в Саудовской Аравии.
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Украинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году.
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