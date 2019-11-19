Армия и оружие
Экономика сегодняТурция лишает США и курдских террористов вариантов будущего в Сирии
Вынужденный шаг Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира" 9 октября. Ее целью являлось создание буферной зоны, которая должна была стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.
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Спорт
Главу МОК назвали защитником России
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет защищать Россию при любых обстоятельствах, передает "Чемпионат.com".
Космос
Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма
Солнечная буря или выброс коронарной массы происходит, когда Солнце выбрасывает всплеск плазмы, вызванный высвобождением магнитной энергии.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Армия и оружие
Израиль заявил о ракетном обстреле из Сирии
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Футбол
Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА
Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноделии в России
В законе дается понятие 80 понятиям отрасли. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Экономика
«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров
Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Происшествия
Дорожный патруль спас сбитую машиной собаку
Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин подобрали и доставили к ветеринару сбитую кем-то дворнягу.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Гаджеты
AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700
AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Авто
Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage
Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову
Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
Общество
Обновлен перечень стран, которые не делятся
ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».