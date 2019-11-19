Вынужденный шаг Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира" 9 октября. Ее целью являлось создание буферной зоны, которая должна была стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Турция лишает США и курдских террористов вариантов будущего в Сирии

Спорт Главу МОК назвали защитником России Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет защищать Россию при любых обстоятельствах, передает "Чемпионат.com".

Политика США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.

Футбол Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

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Происшествия Дорожный патруль спас сбитую машиной собаку Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин подобрали и доставили к ветеринару сбитую кем-то дворнягу.

Общество В Швеции прекратили дело против Ассанжа Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Авто Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.

Общество Обновлен перечень стран, которые не делятся ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.