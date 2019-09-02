Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400. По его словам, это может произойти, если Турция не сможет приобрести у США ЗРК Patriot.

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Общество В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.

Политика Путин предложил назначить главой Тулуна Мутко Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным жители пострадавшего от подтопления города Тулун пожаловались на местную власть.

Гаджеты МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Здоровье Под Воронежем прошел турслет пациентов психоневрологических интернатов В течение трех дней, с 30 августа по 1 сентября в Хоперском государственном природном заповеднике прошел трехдневный турслет, в котором приняли участие пациенты двух специализированных интернатов региона.

Происшествия В Беслане вспомнили жертв теракта, произошедшего 15 лет назад В Беслане почтили память тех, кто погиб от рук террористов 1 сентября 2004 года. Об этом рассказала Новая Газета.

Футбол В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку В серии А очередной скандал на расовой почве случился во время матча "Кальяри" — "Интер" (1:2).

Футбол «Челси» продлил контракт с Бабой и отдал его в аренду «Мальорке» Сразу после продления контракта «Челси» отдал игрока в аренду «Мальорке». Баба перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Аугсбурга».

Театры Мединский вручил студенческие билеты первокурсникам ГИТИСа Министр отметил, что выпускники ГИТИСа широко представлены во всех творческих направлениях по всему миру.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.

Баскетбол Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

Общество В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.

Футбол Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Экономика Правительство отказалось от Красноярского экономического форума Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Наука На Землю обрушилась мощная магнитная буря Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Политика Президент Молдавии приехал в Москву для встречи с Козаком и Миллером В ходе визита Додон встретится с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и другими чиновниками.

Армия и оружие Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.