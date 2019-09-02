Политика
RT на русскомТурция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400. По его словам, это может произойти, если Турция не сможет приобрести у США ЗРК Patriot.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Политика
Путин предложил назначить главой Тулуна Мутко
Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным жители пострадавшего от подтопления города Тулун пожаловались на местную власть.
REGNUM 08:29
Гаджеты
МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G
МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.
Коммерсантъ 07:24
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Здоровье
Под Воронежем прошел турслет пациентов психоневрологических интернатов
В течение трех дней, с 30 августа по 1 сентября в Хоперском государственном природном заповеднике прошел трехдневный турслет, в котором приняли участие пациенты двух специализированных интернатов региона.
Московский Комсомолец 07:33
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Происшествия
В Беслане вспомнили жертв теракта, произошедшего 15 лет назад
В Беслане почтили память тех, кто погиб от рук террористов 1 сентября 2004 года. Об этом рассказала Новая Газета.
Pro Город Йошкар-Ола вчера в 13:30
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Футбол
В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку
В серии А очередной скандал на расовой почве случился во время матча "Кальяри" — "Интер" (1:2).
Спорт-Экспресс 09:15
Футбол
«Челси» продлил контракт с Бабой и отдал его в аренду «Мальорке»
Сразу после продления контракта «Челси» отдал игрока в аренду «Мальорке». Баба перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Аугсбурга».
Чемпионат 11:00
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Театры
Мединский вручил студенческие билеты первокурсникам ГИТИСа
Министр отметил, что выпускники ГИТИСа широко представлены во всех творческих направлениях по всему миру.
Интерфакс 09:49
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Баскетбол
Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу
Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 10:30
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Футбол
Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:22
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.
Lenta.ru 07:07
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Политика
Президент Молдавии приехал в Москву для встречи с Козаком и Миллером
В ходе визита Додон встретится с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и другими чиновниками.
РБК 03:29
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Здоровье
Девочка заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара
Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия
В Подмосковье родители год не замечали шуруп в носу пятилетней дочери
Пятилетняя девочка из подмосковного Клина год проходила с шурупом в носу - и никто этого не замечал.
Российская газета 05:54