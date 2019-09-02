Политика
RT на русскомТурция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400. По его словам, это может произойти, если Турция не сможет приобрести у США ЗРК Patriot.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 17:04, Вашингтон
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Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты 13:39
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Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Фигурное катание
Медведева поведала, за что благодарна Буяновой
В прямом эфире VK Live сообщества Sport24 Медведева рассказала, что готовится к контрольным прокатам в Москве под присмотром Елены Буяновой в ЦСКА.
Нева Спорт 14:51
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»
Защитник «Зенита» Денис Терентьев продлил контракт с клубом.
Спорт-Экспресс 16:05
Хоккей
«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля
Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.
Ведомости 15:42
Общество
Россиянам подарят незаконно присвоенные дачные участки
Согласно новым правилам, человек сможет получить в собственность самовольно занятую землю, если он пользовался ею более 15 лет, не имеет споров с соседями и претензий со стороны органов власти.
Lenta.ru 08:02
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Политика
Рогозин отреагировал на критику строительства космодрома Восточный
RT на русском 03:44
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Культура
Умер известный украинский тележурналист Жураховский
Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни.
Известия 16:40
Футбол
Двоюродный брат Стивена Джеррарда перешел в «Фиорентину»
Нападающий «Ливерпуля» Бобби Данкан продолжит карьеру в «Фиорентине».
Спорт-Экспресс 14:19
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Космос
Власти Ирана опровергли информацию о неудачном запуске спутника
МедиаКорСеть 30 августа в 09:42
Общество
Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны.
Известия 10:52
Теннис
Действующая чемпионка US Open Осака вылетела с турнира в Нью-Йорке
В четвертом круге турнира «Большого шлема» японка в двух партиях уступила представительнице Швейцариии Белинде Бенчич.
Матч ТВ 14:00
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Энергетика
Новак связал сокращение добычи нефти РФ с последствиями ЧП на «Дружбе»
Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тысячи баррелей в сутки при квоте в 228 тысяч баррелей в сутки.
News.ru 15:20
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16