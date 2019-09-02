Политика
RT на русскомТурция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400. По его словам, это может произойти, если Турция не сможет приобрести у США ЗРК Patriot.
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Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Вести.Ru 13:36
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Армия и оружие
Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов
RT на русском 14:53
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру вчера в 14:30
Происшествия
В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика
Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 12:47
Шоу-бизнес
Серена Уильямс оригинально ознаменовала второй день рождения дочери
Иначе говоря, знаменитая теннисистка, 4-х кратная олимпийская чемпионка, 38-кратная победительница турниров Большого шлема, своим главным достижением считает вовсе не спортивные триумфы, а появление на свет своей дочери.
7Дней.ру 20:00
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини
В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости 15:04
Армия и оружие
Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия 19:35
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Здоровье
Почему разрыв сердца происходит у здоровых на вид людей. Три причины
По данным портала "Рамблер/доктор", есть три причины, по которым может случиться разрыв сердца у людей, которые ранее не жаловались даже на здоровье.
Smolnarod.ru 18:02
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Общество
Boeing 737 Max может вернуться в строй не раньше 2020 года
Полеты на 737 Max были приостановлены по всему миру в марте 2019 г. после двух похожих авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибло 346 человек.
Ведомости 17:11
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Экономика
Верховный суд признал законным возбуждение дела о банкротстве экс-главы ПСБ
ВС РФ отклонил кассационную жалобу Ананьева на определение арбитражного суда Москвы, который в апреле по заявлению зерновой компании "Настюша" возбудил дело о банкротстве экс-главы ПСБ, и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего в мае апелляцию Ананьева на это определение.
РИА Новости 20:20
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Происшествия
В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме
В Сочи произошёл пожар площадью 800 кв. м в четырёхэтажном жилом доме, пострадал один человек.
RT на русском 20:43
Культура
Умер известный украинский спортивный журналист Жураховский
Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни.
Газета.Ru 15:36
Здоровье
7 советов, помогающих при запоре
В случае возникновения запора в первую очередь врачи советуют увеличивать двигательную активность, пить достаточное количество жидкости, а также корректировать пищевой рацион.
MedikForum.ru 21:00
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Общество
Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ
Крупнотоннажный нефтеналивной танкер "Совкомфлота" под именем "Проспект Королёва" первым в мире преодолел Северный морской путь (СМП) на сжиженном природном газе в рамках коммерческого рейса из Мурманска в Китай.
РИА Новости 10:50