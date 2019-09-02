Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400. По его словам, это может произойти, если Турция не сможет приобрести у США ЗРК Patriot.

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

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