Политика

Вести.RuВести.RuТурция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Подписание второго контракта на поставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" уже "на за горами", заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
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Турция и РФ близки к заключению соглашения о новых поставках С-400

Комсомольская правда06:33

Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400

РИА Новости09:40

СМИ: Россия и Турция готовят новый контракт по С-400

REGNUM10:01

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru06:54

Стали известны подробности нового контракта России и Турции по С-400

News.ru12:42

Стало известно о планах России и Турции по совместному производству элементов ЗРС

Взгляд.ру06:26

Bloomberg: Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных С-400

ТАСС06:08
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:19, Ашберн
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Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11 декабря в 11:41
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Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
RT на русском 09:31
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Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
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Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
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Путин посетил завод автомобильных двигателей концерна «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин посетил завод концерна «КамАЗ» по производству автомобильных двигателей и силовых агрегатов в Набережных Челнах, сообщает 13 декабря пресс-служба компании.
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Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
RT на русском 14:11
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Футбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА, получив более 75% акций.
Вести.Ru 10:52
Политика

В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения

Планы президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения противоречат договоренностям лидером «нормандского саммита», прошедшего в Париже.
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СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Российская газета 11:35
Армия и оружие

В МИД России оценили планируемые учения НАТО в Восточной Европе

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что планируемые в 2020 году учения НАТО Defender Europe в Восточной Европе не имеют отношения к обеспечению безопасности в регионе.
RT на русском вчера в 09:42
Общество

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
Известия 14:20
Наука

Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
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Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

REGNUM 13:48
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.
Военное обозрение вчера в 02:13
Экономика

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Известия 05:32
Политика

Меркель объяснила продление антироссийских санкций

Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Газета.Ru 13:37
Авто

АвтоВАЗ опроверг информацию о смене поколения LADA Granta в 2021 году

Компания АвтоВАЗ опровергла слухи о выходе нового поколения LADA Granta к началу 2021 года.
Car.ru 11 декабря в 05:05
Хоккей

«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Metaratings 15:00
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Политика

Зеленский предложил упростить выдачу украинского гражданства жителям ряда регионов РФ

Украинские СМИ со ссылкой на законопроект Владимира Зеленского сообщили, что жители Ростовской, Белгородской и Курской областей якобы смогут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.
Взгляд.ру 12:24
Кино

Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
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Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском 11 декабря в 19:52
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Спорт

Женская сборная России едва не пробилась в финал чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу минимально проиграла национальной команде Голландии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Японии (32:33).
LiveResult.Ru 11:59
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

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На Украине пытались уничтожить документы о проверке колледжа в Одессе

Документацию о проверке противопожарного состояния колледжа в Одессе, при пожаре в котором погибли 16 человек, пытались уничтожить руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области.
REGNUM 13:49
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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
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43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
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