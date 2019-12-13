Политика
Вести.RuТурция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время
Подписание второго контракта на поставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" уже "на за горами", заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
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Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Политика
Путин посетил завод автомобильных двигателей концерна «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин посетил завод концерна «КамАЗ» по производству автомобильных двигателей и силовых агрегатов в Набережных Челнах, сообщает 13 декабря пресс-служба компании.
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Футбол
Футбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
Председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА, получив более 75% акций.
Политика
В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения
Планы президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения противоречат договоренностям лидером «нормандского саммита», прошедшего в Париже.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Армия и оружие
В МИД России оценили планируемые учения НАТО в Восточной Европе
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что планируемые в 2020 году учения НАТО Defender Europe в Восточной Европе не имеют отношения к обеспечению безопасности в регионе.
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.
Экономика
Центробанк вновь снизил ключевую ставку
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Политика
Меркель объяснила продление антироссийских санкций
Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Авто
АвтоВАЗ опроверг информацию о смене поколения LADA Granta в 2021 году
Компания АвтоВАЗ опровергла слухи о выходе нового поколения LADA Granta к началу 2021 года.
Хоккей
«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря
Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский предложил упростить выдачу украинского гражданства жителям ряда регионов РФ
Украинские СМИ со ссылкой на законопроект Владимира Зеленского сообщили, что жители Ростовской, Белгородской и Курской областей якобы смогут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Спорт
Женская сборная России едва не пробилась в финал чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу минимально проиграла национальной команде Голландии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Японии (32:33).
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Происшествия
На Украине пытались уничтожить документы о проверке колледжа в Одессе
Документацию о проверке противопожарного состояния колледжа в Одессе, при пожаре в котором погибли 16 человек, пытались уничтожить руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.