Подписание второго контракта на поставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" уже "на за горами", заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

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