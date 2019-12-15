Политика

Взгляд.руВзгляд.руТурция пригрозила признать геноцид индейцев в США

В связи с признанием Сенатом США геноцида армян в Османской империи Анкара может признать геноцид индейцев в США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев

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