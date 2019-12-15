Политика
Взгляд.руТурция пригрозила признать геноцид индейцев в США
В связи с признанием Сенатом США геноцида армян в Османской империи Анкара может признать геноцид индейцев в США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Транспорт
Власти Барнаула решили транспортную проблему Бельмесево
В администрации Барнаула отреагировали на ситуацию и сказали, что придумают, как можно решить проблему.
Единоборства
Дацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеру
За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Экономика
В списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Общество
В России появились «гламурные» роды
В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Армия и оружие
Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы
Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Общество
Волгоградская учительница отрезала школьнику челку на уроке
14-летний школьник сообщил, что во время урока поспорила с ним, а затем в присутствии всего класса начала насмехаться над ним и отрезала ему челку.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Музыка
Корнелюк оценил выступление Ротару в России
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
Общество
Осипов: Забайкальцы почти ничего не знают о дальневосточных выплатах
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании краевого правительства заявил, что больше половины забайкальцев ничего не знают о дальневосточных выплатах, которые начали действовать на территории региона после вхождения Забайкалья в ДФО.
Происшествия
Второй за день самолет экстренно вернулся в Шереметьево
Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Сургут, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле.
Происшествия
Дрифтер сломал новогоднее украшение во Владивостоке
Житель Владивостока, устроивший дрифт вокруг новогодней елки, не справился с управлением и повредил праздничные украшения.
Экономика
Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики
Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Футбол
«Цирк, а не клуб». Бакари Санья раскритиковал лондонский «Арсенал»
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакарья Санья выступил с жёсткой критикой в адрес своей бывшей команды.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Хоккей
«Вегас» — «Ванкувер»: Зыков забросил свою первую шайбу в сезоне
Идёт первый период, хозяева ведут со счётом 2:1. Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне НХЛ, сыграв на добивании после броска Макса Пачиоретти.
Футбол
Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.
Спорт
Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
Общество
Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
Финансы
Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Происшествия
В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия
Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Кино
Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.