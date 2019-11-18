Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США и Россию в невыполнении обязательств по Сирии. Министр напомнил, что Анкара приостановила операцию «Источник мира» в приграничных районах на севере Сирии при условии вывода оттуда курдских формирований.

Турция может возобновить операцию против курдов в Сирии

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